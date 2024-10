Maiara dispara que está em sua melhor fase: 'Bonita e solteira'

Durante show em Teresina, no Piauí, cantora Maiara dispara que está solteira, mais bonita e ganhando muito dinheiro; confira

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, fez revelações sobre sua vida pessoal durante um show em Teresina, no Piauí, neste sábado, 19. No palco, a famosa fez questão de contar no microfone para o público que está em sua melhor fase.

Após surgirem boatos de que havia se reconciliado com o cantor Matheus Gabriel e até ter viajado com ele no início de outubro, a ruiva contou que está solteira, mais bonita do que nunca e ganhando bastante dinheiro.

"Eu tô na minha melhor fase. Nunca ganhei tanto dinheiro, nunca estive tão bonita e eu tô solteira", disparou ela no vídeo que viralizou na rede social.

Vale lembrar que os boatos sobre a reconciliação dela com Matheus Gabriel surgiram quando ela apareceu acompanhada dele em um festival de música sertaneja, em São Paulo. O casal havia anunciado o término em outubro de 2023, após quatro meses de namoro. No entanto, em fevereiro, os dois voltaram a aparecer juntos e, desde então, tiveram outros encontros e conversas para resolver questões pendentes, segundo o colunista Leo Dias.

Maiara impressiona ao se exibir em vestidinho de crochê

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, chamou a atenção com mais um look para se apresentar no palco. Neste domingo, 20, a famosa postou registros de uma produção que usou em Teresina, no Piauí, e surpreendeu com os detalhes.

Para o show, a artista sertaneja apostou em um vestidinho de crochê colorido e sapatos laranja. Com a roupa nada discreta, Maiara esbanjou beleza e não passou despercebida com sua escolha autêntica. Inclusive, ela recebeu vários comentários na publicação.

"Nem preciso dizer que foi perfeito ontem em Teresina PI! De novo! De novo! De novo! Micarina 2024 já estamos prontas pra de 2025! Chama", escreveu na legenda. Nos comentários, ela recebeu elogios. "Uma verdadeira boneca", admiraram. "Perfeita", definiram os internautas. Veja todos os detalhes aqui!