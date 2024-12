Linha do tempo da luta de Preta Gil contra o câncer: Relembre os detalhes

A cantora Preta Gil passou por nova cirurgia para remover os tumores nesta quinta-feira, 19. Relembre os momentos marcantes do tratamento dela até aqui

A cantora Preta Gil passou por nova cirurgia contra o câncer nesta quinta-feira, 19. Aos 50 anos de idade, ela luta contra os tumores em seu corpo desde o início de 2023. Relembre aqui a linha do tempo do tratamento da artista:

2023 - O diagnóstico

Em janeiro de 2023, Preta Gil foi diagnosticada com câncer. Ela teve um adenocarcinoma no final do intestino. O diagnóstico veio depois que ela foi internada ao sentir um desconforto abdominal. Rapidamente, ela já começou as sessões de quimioterapia.

2023 - Sepse

No quinto ciclo de quimioterapia, Preta Gil sofreu uma sepse, que é uma reação inflamatória grave do corpo após uma infecção. Com isso, ela foi parar na UTI e correu risco de vida em abril de 2023. “Eu tive algumas sequelas por conta dessa sepse, uma delas é no pulmão. Mas o pulmão está sendo tratado, estou tomando antibiótico, estou sendo assistida. Eu estou aqui para dizer que estou bem, que eu vou me recuperar”, disse ela na época.

2023 - Separação

Em meio ao tratamento contra o câncer, a cantora ainda enfrentou o desafio de se separar. Ela rompeu o casamento com o personal trainer Rodrigo Godoy após acusá-lo de traição. Eu faço parte dessa estatística, sim, porque de fato o relacionamento acabou. Por mais que não estivesse bom até então, e por mais que eu tenha decidido separar? A decisão foi minha, mas já estava acabando. O casamento não superou um tratamento oncológico. Não é tão pragmático. A gente fica tentando justificar. Existem nuances em uma separação tão sofrida como foi a minha. Mas eu faço parte, sim. A gente não conseguiu passar por isso. Meu instinto de sobrevivência me fez querer me separar, mesmo eu estando com câncer, porque não estava me fazendo bem. E é machista achar que preciso ficar casada para ser cuidada. Por que o marido é mais importante que a mãe, o pai, a irmã, o amigo? Isso é um traço do patriarcado, que coloca essa importância tão grande no homem”, contou ela na Marie Claire.

2023 - Ida para São Paulo

Em agosto de 2023, Preta Gil viajou para São Paulo para seguir o seu tratamento. Ela fez sessões de radioterapia, quimioterapia oral e uma cirurgia para colocar a bolsa de ileostomia e amputação do reto.

2023 - Reconstrução do trato intestinal

Em novembro de 2023, a cantora realizou uma nova cirurgia para reconstruir o trato intestinal e remover a bolsa de ileostomia. “Essa segunda cirurgia foi mais complicada para mim. Tive que reaprender a evacuar com fisioterapia pélvica para fortalecer meu esfíncter”, disse ela.

2023 - Fim do tratamento contra o tumor no intestino

Em dezembro de 2023, Preta Gil anunciou que finalizou o tratamento contra o câncer no intestino. Ela anunciou que estava em processo de reabilitação e que ficaria em observação por cinco anos.

2024 - Metástase

Em agosto de 2024, a artista anunciou que o câncer voltou com metástases em outras partes do seu corpo. Ela refez seus exames e foi diagnosticada com tumores em quatro lugares: dois nos linfonodos, um no peritônio e um nódulo no ureter.

“Eu tive um câncer no intestino que eu tratei, me curei dele, fui liberada pelos médicos completamente para seguir uma vida perto da normalidade. Estava indo muito bem na minha reabilitação e tenho exames periódicos para serem feitos enquanto estiver em remissão. Remissão é um período de cinco anos em que o câncer pode voltar. O meu câncer voltou”, disse ela.

Com esta notícia, a estrela retomou as sessões de quimioterapia.

2024 - Revelação de que amputou o reto

Em uma entrevista no programa Conversa com Bial, Preta Gil contou que amputou o reto na cirurgia contra o câncer. “Não tenho mais o reto, minha parte digestiva é toda diferente. Eu ainda passo por coisas muito delicadas. Tenho incontinência fecal, ainda uso fralda. A reabilitação é longa até eu conseguir retomar o comando do meu corpo. É muita fisioterapia pélvica”, disse ela.

2024 - Bomba portátil de quimioterapia

Em setembro de 2024, a artista escolheu fazer a quimioterapia por meio de uma bomba portátil em casa para não precisar ficar internada no hospital.

2024 - Cirurgia não programada

Em novembro de 2024, a estrela precisou passar por uma cirurgia não programada. Ela teve muita dor na região dos rins e precisou realizar um procedimento por causa da obstrução do Duplo J - cateter para drenar a urina. O procedimento deu certo e ela se recuperou bem. Porém, ela precisou interromper a quimioterapia.

2024 - Segunda opinião no exterior

Em dezembro de 2024, Preta Gil viajou até Nova York para se consultar com médicos internacionais em busca de uma segunda opinião sobre o seu tratamento. "Oi, amores, sei que muitos de vocês estão se perguntando o que que eu vim fazer em Nova York. Pois então, eu vim fazer várias coisas aqui, dentre elas ter uma consulta com uma médica oncologista especialista no tipo de tumores que eu tenho. [Foi] pedido dos meus médicos no Brasil para que a gente ouvisse uma segunda opinião em relação ao tratamento que eu farei depois de uma cirurgia que vou fazer semana que vem. Essa cirurgia já está marcada já há algum tempo, é para retirada dos tumores", começou ela.

Em seguida, ela continuou: "A gente sabe que existe a possibilidade real de que eu faça a quimioterapia depois [da cirurgia] aqui e a terapia que eu fiz lá no Brasil não foi tão eficaz como os médicos esperavam e eu também [esperava]. A gente tem que buscar alternativas em países diferentes, com tipo de estudos diferentes, ensaios diferentes ainda não publicados ou publicados, drogas que ainda não chegaram ao Brasil. Então eu vou ter essa consulta aqui amanhã, espero que eu tenha boas notícias e que ela possa me dar esperança de que eu posso me tratar aqui depois da cirurgia, e faço essa cirurgia que é importantíssima, muito importante na semana que vem, na realidade domingo dia 15".

Para finalizar, Preta revelou o motivo de ter contado isso aos fãs. "Resolvi contar para vocês porque eu sempre recebo muita vibração positiva de vocês muita energia positiva e eu não sei se é diferente, eu não sei fazer as coisas escondida ou em segredo. Isso para mim é realmente é uma dificuldade, não vejo como um defeito, mas sim como uma qualidade eu gosto de dividir as coisas com vocês e para que vocês possam emanar as melhores energias possíveis para mim. Então é isso, eu estou aqui em Nova York, volto para o Brasil amanhã e no domingo eu opero. Depois se Deus quiser farei um tratamento que for, enfim, o mais indicado para mim, seja no Brasil ou aqui fora, está bem? Amo vocês", concluiu.

2024 - Nova cirurgia

No dia 19 de dezembro de 2024, Preta Gil passou por uma nova cirurgia. Ela foi operada para remover os tumores.

