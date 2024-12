Preta Gil revela nova cirurgia e avalia tratamento no exterior

Em tratamento contra um câncer, Preta Gil revelou que passará por uma nova cirurgia e também comentou sobre a possibilidade de se tratar no exterior

Em suas redes sociais, Preta Gil sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 11 milhões de seguidores. Nesta quarta-feira, 11, a cantora publicou um vídeo em sua conta no Instagram para atualizar sobre seu estado de saúde.

A artista, que luta contra um câncer no intestino desde 2023, contou que fará uma nova cirurgia no dia 15 de dezembro. Além disso, Preta avalia a possibilidade de se tratar nos Estados Unidos após o procedimento.

"Oi, amores, sei que muitos de vocês estão se perguntando o que que eu vim fazer em Nova York. Pois então, eu vim fazer várias coisas aqui, dentre elas ter uma consulta com uma médica oncologista especialista no tipo de tumores que eu tenho. [Foi] pedido dos meus médicos no Brasil para que a gente ouvisse uma segunda opinião em relação ao tratamento que eu farei depois de uma cirurgia que vou fazer semana que vem. Essa cirurgia já está marcada já há algum tempo, é para retirada dos tumores", começou ela.

Em seguida, ela continuou: "A gente sabe que existe a possibilidade real de que eu faça a quimioterapia depois [da cirurgia] aqui e a terapia que eu fiz lá no Brasil não foi tão eficaz como os médicos esperavam e eu também [esperava]. A gente tem que buscar alternativas em países diferentes, com tipo de estudos diferentes, ensaios diferentes ainda não publicados ou publicados, drogas que ainda não chegaram ao Brasil. Então eu vou ter essa consulta aqui amanhã, espero que eu tenha boas notícias e que ela possa me dar esperança de que eu posso me tratar aqui depois da cirurgia, e faço essa cirurgia que é importantíssima, muito importante na semana que vem, na realidade domingo dia 15".

Para finalizar, Preta revelou o motivo de ter contado isso aos fãs. "Resolvi contar para vocês porque eu sempre recebo muita vibração positiva de vocês muita energia positiva e eu não sei se é diferente, eu não sei fazer as coisas escondida ou em segredo. Isso para mim é realmente é uma dificuldade, não vejo como um defeito, mas sim como uma qualidade eu gosto de dividir as coisas com vocês e para que vocês possam emanar as melhores energias possíveis para mim. Então é isso, eu estou aqui em Nova York, volto para o Brasil amanhã e no domingo eu opero. Depois se Deus quiser farei um tratamento que for, enfim, o mais indicado para mim, seja no Brasil ou aqui fora, está bem? Amo vocês", concluiu.

Preta Gil foi diagnosticada com câncer no intestino no início de 2023. A doença chegou a entrar em remissão, porém em agosto deste ano os tumores voltaram com metástase e a famosa precisou retomar o tratamento.

