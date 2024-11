Preta Gil passa por nova cirurgia e interrompe a quimioterapia

Preta Gil revela que foi internada com dor na quinta-feira, 7, e passou por uma cirurgia na manhã desta sexta-feira, 8. Entenda o que aconteceu

A cantora Preta Gil passou por uma nova cirurgia na manhã desta sexta-feira, 8. Ela contou que o procedimento não teve relação com os tumores, mas que precisou fazer a cirurgia porque estava com dor. A estrela foi internada na quinta-feira, 7, ao sentir dor na região dos rins. Então, ela foi diagnosticada com uma obstrução no Duplo J - que é um cateter usado para drenar a urina do rim para a bexiga.

A solução para o caso foi cirúrgica e ela já está bem e se recuperando, mas só deve ter alta na próxima semana. Por causa da cirurgia, ela teve que interromper a quimioterapia contra os tumores nos linfonodos, peritônio e no ureter.

"Ontem, a minha bombinha da quimioterapia começou a apitar e o pessoal da enfermagem pediu que eu viesse ao hospital para reprogramar. No meio do caminho, eu comecei a sentir uma dor muito forte na pelve e no rim, como da outra vez que eu tive pielonefrite. Cheguei aqui e minha clínica geral e minha oncologista me viram e eles decidiram que eu tinha que fazer uma tomografia para ver de onde vinha a dor. E deu que meu duplo J estava com uma obstrução. A gente teve que trocar o duplo J. Eu operei às 5h da manhã e estou bem, estou me sentindo bem, estou sem dor”, disse ela.

E completou: "A gente teve que interromper a quimioterapia porque não daria para continuar, mas o que não vai fazer diferença no tratamento. Eu fico aqui até segunda, depois eu tenho alta e volto para cá no dia 20 para fazer os exames de novo dos tumores para a gente traçar os novos planos, o que vai ser feito, radio, mais quimio, cirurgia… Isso tudo a gente vai saber depois do dia 20”.

Preta Gil retomou tratamento em agosto

Em agosto, Preta Gil compartilhou com seus fãs que retomou o tratamento oncológico. Em janeiro de 2023, a cantora foi diagnosticada com um tumor no intestino e passou por um longo tratamento, que incluiu procedimentos cirúrgicos para a retirada das células cancerígenas e para a reconstrução de seu intestino. O câncer estava em remissão. Mas após ser hospitalizada para realizar exames de rotina, os médicos optaram por voltar com o tratamento.

Dias depois, ela revelou que tem quatro novos tumores em seu corpo. "O meu câncer voltou. Ele voltou em 4 lugar diferentes. Eu tenho dois linfonodos, eu tenho uma metástase que fica no peritônio e eu tenho uma lesão na ureter. Eu vim para fazer meus exames de rotina quando fomos todos nós - eu, os médicos, família e amigos - surpreendidos por esse novo diagnóstico. É mais comum do que a gente imagina, mas é sempre um grande susto”, afirmou.

