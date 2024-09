Preta Gil detalha novo ciclo de quimioterapia em casa com bomba portátil

Em tratamento contra o câncer, Preta Gil contou como tem sido sua adaptação durante novo ciclo de quimioterapia realizado em casa

A cantora Preta Gil usou as redes sociais na tarde desta terça-feira, 24, para atualizar o público a respeito de sua. A artista, que está em tratamento contra o câncer, revelou anteriormente que faria o terceiro ciclo de quimioterapia em casa.

Por meio de seus stories no Instagram, Preta detalhou sua adaptação ao novo método do tratamento. Até então, ela só havia realizado as sessões no hospital, onde permanecia internada por alguns dias até o fim dos ciclos.

Em um vídeo, a filha de Gilberto Gil mostrou uma bomba portátil, responsável por administrar o medicamento de forma contínua. Com isso, a cantora poderá receber os remédios do tratamento oncológico sem precisar necessariamente estar em uma unidade de saúde.

"Estou em casa desde ontem. Vim com a bombinha infusora de quimio", iniciou ela, explicando que existem dois modelos do aparelho. "Esse, que optamos, porque tem coisas que achamos melhor que o outro. Estou bem", continuou Preta Gil, mostrando a bomba.

Em seguida, a artista contou que, inicialmente, não se sentiu muito bem, mas que nesta terça-feira, 24, já estava melhor. "Ontem fiquei muito enjoada, hoje estou bem melhor, graças a Deus. E sigo aqui, firme e forte", declarou a cantora.

Vale lembrar que Preta Gil voltou a lutar contra a doença no final de agosto deste ano, quando descobriu por meio de uma bateria de exames que o câncer havia retornado em 4 lugares diferentes, sendo dois linfonodos, uma metástase que fica no peritônio e uma lesão na ureter.

Carolina Dieckmann ressalta apoio à Preta Gil em tratamento contra o câncer

A atriz Carolina Dieckmann, grande amiga de Preta Gil, abriu o coração ao falar sobre o momento delicado que a cantora vem enfrentando em sua vida pessoal. Em agosto deste ano, a filha de Gilberto Gil precisou retomar o tratamento contra o câncer após descobrir que a doença voltou em 4 lugares diferentes.

Em entrevista ao 'Portal LeoDias', Carolina falou sobre a importância do apoio à Preta. Bastante próxima da cantora, a loira ressaltou que não mede esforços para estar ao lado da amiga.

"A gente se fala todo dia. Agora mais do que nunca, é mãos dadas. Acompanhar de perto o processo. Eu sinto que cada pessoa precisa de uma coisa e eu diria que o que realmente faz diferença para a Preta, é estar com as pessoas que ela ama, então, por isso, a gente não mede esforços para estar perto dela o tempo inteiro", declarou a atriz.