Tratamento de Preta Gil contra o câncer: Saiba os próximos passos

Conheça mais informações sobre como será a luta de Preta Gil contra novos tumores em seu corpo após tratar o câncer de intestino

A cantora Preta Gil está novamente em tratamento oncológico. Na semana passada, ela foi diagnostica com quatro novos focos de tumores após encerrar o tratamento contra o câncer no intestino, diagnosticado em 2023. Os novos focos estão localizados nos linfonodos, no peritônio e no ureter.

Com isso, ela recomeçou as sessões de quimioterapia. Nesta terça-feira, 27, o Jornal O Globo trouxe uma reportagem com detalhes sobre o tratamento. Preta está fazendo um tratamento com os medicamentos bevacizumabe e fluorucacila, que fazem parte de um protocolo chamado de terapia alvo para inibir o crescimento do tumor e matar as células doentes.

A previsão é que ela faça sessões de quimioterapia em intervalos de 12 dias, sendo que ela deverá ficar no hospital por quatro horas para receber a medicação e ir para casa com uma bombinha para seguir com o tratamento em casa. A quimioterapia deverá durar três meses.

O relato de Preta Gil

Na noite de domingo, 25, a cantora Preta Gil fez um relato nas redes sociais sobre o seu atual tratamento contra o câncer. Depois de tratar um tumor no intestino, ela descobriu outros quatro focos da doença.

Os novos tumores são nos linfonodos, no peritônio e no ureter . A cantora já iniciou o tratamento com quimioterapia e contou que está com a cabeça focada em seu tratamento, mas não deixará de trabalhar. ”Eu tive um câncer no intestino, que eu tratei, me curei dele, fui liberada pelos médicos completamente para seguir uma vida perto da normalidade, obviamente com a minha reabilitação. Estava indo bem na minha reabilitação e tenho exames periódicos para serem feitos enquanto estiver em remissão. Remissão é um período de cinco anos onde o câncer pode voltar”, disse ela.

Preta contou ainda que o retorno de tumores é algo comum de acontecer. "Não só no meu caso como no caso de 40% das pessoas que tem um câncer primário. E foi o que aconteceu comigo. O meu câncer voltou. Ele voltou em 4 lugar diferentes. Eu tenho dois linfonodos, eu tenho uma metástase que fica no peritônio e eu tenho uma lesão na ureter. Eu vim para fazer meus exames de rotina quando fomos todos nós - eu, os médicos, família e amigos - surpreendidos por esse novo diagnóstico. É mais comum do que a gente imagina, mas é sempre um grande susto”, afirmou.

E completou: "No mesmo dia, no mesmo momento, a gente começou o tratamento, comecei a quimioterapia na terça-feira. Na quarta, a gente fez exames complementares e na quinta eu já comecei a quimioterapia que acabou hoje o primeiro ciclo. E eu sigo no hospital mais 24 horas em observação. Vou para casa e fico em casa por doze dias e volto para o hospital. Ou seja, minha rotina de tratamento oncológico voltou para que a gente possa curar esses quatro focos que eu citei do câncer. Eu espero que vocês continuem rezando por mim. Tirem da cabeça qualquer coisa de: ‘Ai, culpa, mas como que volta?’. Volta, acontece mais do que a gente imagina”.

Então, Preta Gil garantiu que está se sentindo bem. "Eu estou bem, estou com a cabeça boa. Estou muito melhor do que quando eu comecei o tratamento em 2023. Eu sou outra Preta em 2024, cheia de vontade de viver, com muita energia, cercada de amor, por Deus, meus orixás, minhas santinhas. Eu estou realmente melhor para enfrentar esses tumores dessa vez”, contou.

Por fim, ela afirmou que não pretende interromper o seu trabalho durante o tratamento. "Eu vou tentar, na medida do possível, trabalhar. Eu tenho um programa no Multishow, o TVZ, que eu não vou poder apresentar na semana que vem, mas espero muito apresentar na outra. Eu tenho contratos com marcas importantes que eu não deixar de atender. Eu quero ter uma vida perto da normalidade porque eu acho que vou me sentir melhor fisicamente, espiritualmente e mentalmente do que da primeira vez. Então, se me verem trabalhando, é porque eu fui liberada pelos médicos, eu posso e eu quero”, declarou.