Preta Gil ganha presente simbólico de Angélica e diz: 'Levar para o hospital'

Apenas um dia antes de passar por nova cirurgia, Preta Gil ganha um presente especial da apresentadora Angélica e mostra na web. Saiba o que é

A cantora Preta Gil ficou encantada com o presente que recebeu da apresentadora Angélica apenas um dia antes de passar por nova cirurgia. Ela será operada na quinta-feira, 19, para remover tumores em sua luta contra o câncer. Então, nesta quarta-feira, 18, a esposa de Luciano Huck enviou um presente simbólico para apoiar a amiga.

Angélica deu uma imagem de Nossa Senhora de Fátima para Preta para dar um apoio religioso para a amiga. Preta adorou o presente e disse que levará a imagem para o hospital.

"Que presente mais lindo que eu ganhei. Nossa Senhora de Fátima, coisa mais linda. Minha amiga Angélica que me deu. Ela é devota e eu vou levar para o hospital para ficar comigo lá. Amei”, afirmou.

Vale lembrar que Preta Gil já realizou a remoção de um tumor na parte final do intestino e precisou amputar o reto. Meses depois, ela foi diagnosticada com novos tumores, sendo dois linfonodos, um tumor no peritônio e outro no ureter.

Presente de Angélica para Preta Gil antes de cirurgia

Qual é a notícia mais recente sobre o quadro de saúde de Preta Gil?

Nesta semana, a cantora Preta Gil atualizou seus fãs sobre o seu quadro de saúde em um depoimento sincero por meio de um vídeo nas redes sociais. Ela contou sobre a cirurgia que fará nos próximos dias para remover os tumores do seu corpo, a possibilidade de voltar para a quimioterapia e a busca por tratamento mais avançado no exterior.

"Oi, amores, sei que muitos de vocês estão se perguntando o que que eu vim fazer em Nova York. Pois então, eu vim fazer várias coisas aqui, dentre elas ter uma consulta com uma médica oncologista especialista no tipo de tumores que eu tenho. [Foi] pedido dos meus médicos no Brasil para que a gente ouvisse uma segunda opinião em relação ao tratamento que eu farei depois de uma cirurgia que vou fazer semana que vem. Essa cirurgia já está marcada já há algum tempo, é para retirada dos tumores", começou.

Em seguida, continuou: "A gente sabe que existe a possibilidade real de que eu faça a quimioterapia depois [da cirurgia] aqui e a terapia que eu fiz lá no Brasil não foi tão eficaz como os médicos esperavam e eu também [esperava]. A gente tem que buscar alternativas em países diferentes, com tipo de estudos diferentes, ensaios diferentes ainda não publicados ou publicados, drogas que ainda não chegaram ao Brasil. Então eu vou ter essa consulta aqui amanhã, espero que eu tenha boas notícias e que ela possa me dar esperança de que eu posso me tratar aqui depois da cirurgia, e faço essa cirurgia que é importantíssima, muito importante na semana que vem, na realidade domingo dia 15".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil (@pretagil)

Leia também: Médico aponta possíveis complicações do diagnóstico de Preta Gil: 'É arriscado'