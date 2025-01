Especialista diz por que Gracyanne Barbosa deve beber 7 litros de água por dia

Especialista em saúde e estética explica o hábito de Gracyanne Barbosa de beber 7 litros de água por dia e qual é o risco para quem deseja seguir esta rotina

A musa fitness Gracyanne Barbosa segue uma rotina com hábitos muito característicos para sua necessidade de manter o corpo musculoso. Ela tem o costume de consumir 40 ovos e 7 litros de água por dia. No entanto, será que isso o alto volume de água é prejudicial para a saúde? A especialista em saúde e estética Patrícia Elias diz que é um hábito ótimo para a rotina dela, mas nem todo mundo pode seguir porque existem riscos para a saúde. Entenda:

De acordo com a especialista, o consumo elevado de água, como acontece com Gracyanne, é algo bom para a necessidade dela, que passa muitas horas fazendo exercícios e perde muito líquido. "No caso dela, 7 litros não são um exagero. É um pouquinho de excesso, mas não faz mal, porque ela pratica muita musculação e aeróbico, perdendo muita água. Para alguém com aproximadamente 82 kg, como ela, o ideal seria em torno de 3,5 litros diários, considerando 40 ml por quilo de peso. Mas, como ela transpira muito, tomar o dobro dessa quantidade não é problema", disse ela.

No entanto, caso Gracyanne decida consumir mais de 7 litros de água, ela pode prejudicar a própria saúde. "Se ela consumisse 10, 12 ou 15 litros por dia, aí sim seria prejudicial. Isso poderia causar a eliminação de sais minerais e eletrólitos, impactando até a saúde cerebral. Mas tomar até 7 litros, considerando a rotina dela, não é algo alarmante", afirmou.

Por que Gracyanne precisa de tanta água?

A especialista Patrícia Elias conta que o grande consumo de água da musa fitness acontece por causa da dieta rica em proteínas. "Ela consome muitas proteínas, e beber muita água ajuda a eliminar possíveis excessos. Provavelmente, ela é acompanhada por nutrólogos e nutricionistas, com exames periódicos, o que garante que não está se arriscando", declarou.

Leia também: BBB 25: Com Gracyanne na casa, mercado do reality conta com proteína em pó pela primeira vez

Nem todo mundo pode beber muita água

No entanto, o caso de Gracyanne Barbosa não serve para todo mundo. Isso porque o grande consumo de água pode ser prejudicial para a saúde e apresentar sintomas físicos. " Esse consumo de água não é adequado para todo mundo. Quem tenta beber 7 litros sem necessidade pode ter dores de cabeça, urinar o tempo todo e até interromper o sono, pois o corpo não está acostumado. Cada organismo é único, e Gracyanne encontrou um equilíbrio que funciona para ela", revelou.

Rosto de Gracyanne Barbosa mostra o bom consumo de proteína e água

A especialista ainda destacou que o rosto de Gracyanne Barbosa mostra que ela tem um bom equilíbrio no consumo de água e proteínas. Isso porque ela tem uma boa aparência e é saudável. "Para produzir colágeno, não basta consumir suplementos dessa proteína. Eles são compostos por peptídeos e aminoácidos que contribuem para as fibras de sustentação da pele, mas sem a quantidade necessária de proteína na dieta, esse colágeno fica fragilizado. Quem busca uma pele firme precisa consumir proteínas todos os dias", declarou ela, e completou: "Quem quer saúde, pele firme e bom funcionamento do corpo precisa, além de beber água, garantir uma dieta rica em proteínas diariamente".

Inclusive, ela citou que a musa fitness tem um corpo sem gordura e isso acontece por causa de sua alimentação regrada. "Para produzir hormônios como estrogênio e testosterona, o corpo precisa de uma quantidade mínima de gordura. Provavelmente, ela faz reposições hormonais regulares, com acompanhamento médico, o que contribui para sua saúde e aparência", finalizou.

Leia também: BBB 25: Gracyanne passou mal em pré-confinamento do reality por mudanças na dieta

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🥚 (@graoficial)

Leia também: BBB 25: Gracyanne Barbosa leva tombo e fica de cara no chão