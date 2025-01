BBB 25: Gracyanne passou mal em pré-confinamento do reality por mudanças na dieta

Acostumada com uma rotina regrada de alimentação e exercícios, Gracyanne Barbosa revelou que passou mal no pré-confinamento do BBB 25; entenda

Poxa! Durante uma conversa com a sister Camilla Maia, Gracyanne Barbosa revelou alguns detalhes sobre seus primeiros dias vivendo a aventura do BBB 25. Mantendo uma rotina regrada de alimentação, a musa fitness já revelou que come cerca de 40 ovos por dia, mas chegou a passar mal no pré-confinamento do reality por ficar muito tempo sem a fonte de proteínas.

"Eu tive diarréia", relembrou ela, que detalhou a situação. "Lá no hotel eu passei muito mal. Eu nunca tinha tido diarréia na vida. Eu tive diarréia de sujar a roupa", disse Gra.

Ainda durante o bate-papo, a influenciadora digital, famosa pelo corpo sarado, revelou que a produção do programa da TV Globo precisou intervir para ajudá-la."Tanto que a equipe inteira foi lá, porque eu passei muito mal no primeiro dia", relatou a integrante do grupo Camarote.

Assista:

Gracyanne comenta novamente sobre como passou mal no confinamento por ficar sem ovo cozido. #BBB25pic.twitter.com/RsCLPq4aZc — Dantas (@Dantinhas) January 16, 2025

Gracyanne come os últimos ovos da casa

Gracyanne Barbosa segue firme em manter sua rotina de alimentação enquanto aproveita o VIP do BBB 25. Após impressionar o público com a quantidade de ovos que ingere diariamente, a musa fitness comeu os últimos ovos disponíveis da casa na manhã desta quinta-feira, 16. Na cozinha do reality show, Gra compartilhou com a ginasta Daniele Hypolito a forma que encontrou de substituir a proteína.

"Acabou! Não tem mais nada", lamentou a influenciadora. "Você tinha falado que estava com fome. E você deve estar com bastante fome, né? Você está controlando muito, principalmente, a questão do ovo", destacou Daniele.

Mantendo o foco, Gracyanne Barbosa revelou a estratégia para substituir os ovos. "Eu tenho um peito de frango ali", disse ela.

