Especialista explica diagnóstico de William Bonner: 'Riscos'

William Bonner ficou afastado do Jornal Nacional para tratar doença após diagnóstico

William Bonner (61) ficou afastado do Jornal Nacional por pelo menos uma semana após ser diagnosticado com covid-19 em agosto de 2024. O âncora do principal telejornal do Brasil foi substituído por César Tralli (54) enquanto ficava em casa seguindo recomendações médicas e aguardando o teste ficar negativo.

CARAS Brasil conversa com a biomédica Mariana Eclissée, que explica os riscos da doença mesmo após o surgimento da vacina. De acordo com a especialista, o vírus ainda continua circulando e pode provocar infecções.

"Mesmo com a vacina, a Covid ainda pode trazer riscos, especialmente para quem tem imunidade mais baixa (imunocomprometidos) ou alguma condição de saúde. A vacina foi um divisor de águas, hoje a gente vê muito menos casos graves e internações, mas o vírus continua circulando e pode causar infecções leves ou moderadas. Então, não é sobre viver com medo, e sim com consciência. Cuidados básicos e vacinação em dia ainda são aliados importantes", afirma.

Mariana simplifica como o imunizante aguardado por todos age no corpo para combater a doença diagnosticada pelo apresentador da Globo. Ela afirma a importância de se manter imunizado para diminuir o impacto em caso de infecção.

"A vacina é como uma aula prática para o nosso sistema imunológico. Ela mostra pro corpo como é o vírus, sem causar a doença, como se fosse um ensaio, e com isso o organismo aprende a se defender. Então, se o vírus aparecer de verdade depois, nosso corpo já tem o “manual” de como combater", diz.

"A proteção da vacina não dura para sempre, e por isso existem as doses de reforço. O ideal é acompanhar o calendário vacinal e respeitar as atualizações feitas pelo MS. Só associar a vacina da grupe, por exemplo. A ciência está em constante evolução, e a nossa parte é manter a responsabilidade com a nossa saúde e com a do próximo também", complementa a especialista.