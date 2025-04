Médica pontua tratamentos para condição de Mariana Rios e alerta: ‘Depende da gravidade’

Dra. Fabiane Gama é ginecologista geral (CRM/RS 34580 - CRM 52-124302-0/RJ), regenerativa funcional e estética íntima com graduação em medicina e especialização em Ginecologia e Obstetrícia pela UCPEL. Pós-graduada em medicina estética pela Isbrae e preceptora do programa de residência médica no período de atuação na UCPEL e UFPEL. Atua como docente de cursos na área de laserterapia na disfunção urogenital e estética íntima e professora e coordenadora nacional do curso de pós-graduação de Ginecologia Regenerativa e Estética Íntima da MEDPOS- BRASIL. É também diretora médica da Alife Clínica Médica.