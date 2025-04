Médica alerta sobre diagnóstico de Luiz Gustavo, jogador do São Paulo: 'Condição séria'

Volante do São Paulo, Luiz Gustavo está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo

O jogador de futebol Luiz Gustavo, do São Paulo, foi internado no Hospital Albert Einstein e recebeu o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. O problema ocorreu quando há uma obstrução de uma artéria do pulmão, o que pode provocar dores na região torácica.

O paciente passou por uma bateria de exames de imagem até receber a confirmação do problema de saúde. A CARAS Brasil entrevista a Dra. Yhasmin Redondo, médica especializada em Medicina do Esporte, que explica a condição do volante.

"Tromboembolismo Pulmonar (TEP) é uma condição médica grave. Ocorre quando há bloqueio de uma ou mais artérias pulmonares. Um coágulo sanguíneo (trombo) causa essa obstrução. Geralmente, esse coágulo se desloca de outra parte do corpo, principalmente das veias profundas das pernas", diz.

A especialista revela as principais causas do diagnóstico de Gustavo. É importante buscar ajuda médica aos sinais que os problemas listados a seguir podem manifestar:

Períodos prolongados de imobilidade

Lesões nos vasos sanguíneos

Hipercoagulabilidade sanguínea (incluindo fatores genéticos)

Desidratação severa

Inflamação sistêmica

Alguns tipos de câncer

Uso de hormônios sem acompanhamento medico

"A relação entre esportes e TEP é complexa. Embora a prática esportiva não cause TEP diretamente, alguns fatores associados aos esportes intensos podem aumentar o risco em determinadas situações", alerta.

Viagens longas e frequentes (comum entre atletas profissionais)

Desidratação grave durante treinos e competições

Lesões musculares que podem afetar os vasos sanguíneos

Uso inadequado de suplementos ou substâncias não regulamentadas

"É importante ressaltar que esses fatores de risco são gerenciáveis. Para a maioria das pessoas, os benefícios da prática regular de esportes superam amplamente os possíveis riscos", complementa a médica.

"O Tromboembolismo Pulmonar é uma condição séria que requer atenção, mas não deve impedir a prática esportiva. Exercícios regulares, quando realizados corretamente, são uma poderosa ferramenta para a saúde cardíaca", finaliza a médico, sobre o quadro do jogador.