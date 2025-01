BBB 25: Gracyanne Barbosa leva tombo e fica de cara no chão

Assista ao vídeo do tombo de Gracyanne Barbosa ao tentar fazer uma dança inusitada com Diego Hypolito. Ela ficou de cara no chão no BBB 25

A musa fitness Gracyanne Barbosa levou um tombo durante a primeira festa do BBB 25, da Globo. Depois do Show de Quarta com a cantora Anitta, os participantes foram liberados para dançar no jardim durante a madrugada. Porém, a ex de Belo caiu de cara no chão.

A cena aconteceu quando Gracyanne tentou fazer um passo de dança inusitado com Diego Hypolito. Durante o dia, os dois ensaiaram a coreografia e deu tudo certo. Porém, na hora da verdade, ele a derrubou e ela caiu no chão.

Diego tinha que segurar a musa pelas pernas e braços enquanto ela balançava a cabeça. No entanto, ele perdeu o equilíbrio e ela caiu com o rosto no chão. Rapidamente, os outros brothers correram para socorrê-la.

Assista ao vídeo do tombo:

A alimentação de Gracyanne Barbosa

Nesta quarta-feira, 15, Gracyanne Barbosa deixou Joselma surpresa ao revelar detalhes de sua rotina de alimentação. Durante o café da manhã, a sogra de Guilherme questionou a musa fitness sobre a quantidade de ovos que ela estava preparando para comer.

“Eu tô comendo metade do que eu como. Quatro ovos. Eu como oito de manhã”, revelou Gra. "Oito, é mesmo?”, questionou Dona Delma.

Na sequência, Guilherme perguntou: “E quantos por dia?”. “Quarenta”, respondeu a influenciadora. “40 ovos por dia? Eu acho que vou comer 60”, brincou Joselma.

Em seguida a participante questionou como Gracyanne prepara tantos ovos: “Tem que ser ‘cozinhado’, é?”. “De qualquer jeito. Cozido, omelete, ovo mexido”, esclareceu a sister.

“Chegando em casa eu vou comer 60 ovos. Vão dizer que eu não chego nesse corpo? Tu vai ver”, disse Joselma, com bom humor. “Agora eu não consigo é fazer a força e levantar aqueles pesos. Deus me livre”, confessou.

