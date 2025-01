BBB 25: Com Gracyanne na casa, mercado do reality conta com proteína em pó pela primeira vez

A rotina regrada de Gracyanne Barbosa trouxe uma novidade ao BBB 25: o mercado agora oferece proteína em pó como opção de compra; saiba mais

Referência no mundo fitness, Gracyanne Barbosa tem chamado atenção nas redes sociais ao compartilhar detalhes de sua rotina alimentar com os colegas de confinamento. Integrante do grupo Camarote no BBB 25, a influenciadora digital revelou que consome cerca de 40 ovos por dia. Para atender às suas necessidades, a produção do reality inovou: pela primeira vez, o mercado do BBB disponibiliza proteína em pó como opção de compra.

Durante as compras desta sexta-feira, 17, os brothers vibraram ao saber da novidade. "Obrigada Brasil, produção, BBB, amo vocês!", celebrou a bailarina Renata Saldanha. No entanto, para a tristeza de Gra, ela não poderá incluir o produto em sua dieta nesta semana, já que a proteína em pó está disponível apenas para os integrantes do Vip, enquanto ela enfrentará as restrições alimentares da Xepa.

Para quem não sabe, a proteína em pó é um dos suplementos alimentares mais populares, amplamente utilizada para repor proteínas no organismo e auxiliar na construção muscular. Disponível em uma variedade de sabores, ela é ideal para preparar shakes nutritivos e também pode ser incorporada em receitas, como panquecas, bolos e outras opções saudáveis.

Gracyanne passou mal em pré-confinamento do reality por mudanças na dieta

Poxa! Durante uma conversa com a sister Camilla Maia, Gracyanne Barbosa revelou alguns detalhes sobre seus primeiros dias vivendo a aventura do BBB 25. Mantendo uma rotina regrada de alimentação, a musa fitness já revelou que come cerca de 40 ovos por dia, mas chegou a passar mal no pré-confinamento do reality por ficar muito tempo sem a fonte de proteínas.

"Eu tive diarréia", relembrou ela, que detalhou a situação. "Lá no hotel eu passei muito mal. Eu nunca tinha tido diarréia na vida. Eu tive diarréia de sujar a roupa", disse Gra.

Ainda durante o bate-papo, a influenciadora digital, famosa pelo corpo sarado, revelou que a produção do programa da TV Globo precisou intervir para ajudá-la."Tanto que a equipe inteira foi lá, porque eu passei muito mal no primeiro dia", relatou a integrante do grupo Camarote. Assista ao vídeo!

