BBB 25: Sem ovos na Xepa, Gracyanne escolhe outro alimento para comer

Gracyanne Barbosa revela qual é o alimento que vai substituir o ovo em sua alimentação na Xepa do BBB 25

A musa fitness Gracyanne Barbosa já escolheu um novo alimento para ser a sua fonte de proteína enquanto está na Xepa do BBB 25, da Globo. Sem a oferta de ovos que tinha quando estava no Vip, ela decidiu que vai consumir outro tipo de alimento para se manter forte.

Em uma conversa com Daniele Hypolito, a estrela contou que vai aderir ao fígado bovino em suas refeições. Ela gostou de saber que tinha fígado na xepa e não apenas rabada.

"Que maravilha. Eu não como fígado há anos, mas fígado tem muita proteína. Acho até que rende mais do que a rabada, por exemplo, que tem muito osso", disse ela.

Gracy ainda brincou: "Minha mãe vai achar o máximo, eu não como fígado, mas vou comer aqui".

Quando foi a Xepa, a musa até recebeu ofertas dos outros participantes, que sugeriram que poderiam doar a cota de ovos deles para ela. Porém, Gracyanne não aceitou e disse que eles não precisam se preocupar com isso, já que ela vai se virar como der.

Gracyanne disse que passou mal no pré-confinamento

Poxa! Durante uma conversa com a sister Camilla Maia, Gracyanne Barbosa revelou alguns detalhes sobre seus primeiros dias vivendo a aventura do BBB 25. Mantendo uma rotina regrada de alimentação, a musa fitness já revelou que come cerca de 40 ovos por dia, mas chegou a passar mal no pré-confinamento do reality por ficar muito tempo sem a fonte de proteínas.

"Eu tive diarréia", relembrou ela, que detalhou a situação. "Lá no hotel eu passei muito mal. Eu nunca tinha tido diarréia na vida. Eu tive diarréia de sujar a roupa", disse Gra.

Ainda durante o bate-papo, a influenciadora digital, famosa pelo corpo sarado, revelou que a produção do programa da TV Globo precisou intervir para ajudá-la."Tanto que a equipe inteira foi lá, porque eu passei muito mal no primeiro dia", relatou a integrante do grupo Camarote.

