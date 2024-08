Em tratamento contra o câncer, Camila Campos celebra alta hospitalar

Diagnosticada com câncer, a cantora gospel Camila Campos recebeu alta com a filha caçula e seguirá o tratamento em casa

A cantora gospel Camila Campos usou as redes sociais na quarta-feira, 14, para dividir com o público uma ótima notícia! Após passar 45 dias internada para o tratamento contra um câncer, a artista revelou que recebeu alta médica e poderá seguir para casa com a família.

A novidade foi compartilhada através do Instagram por Camila e pelo marido, o ex-jogador de futebol Léo Zagueiro. Em imagens publicadas pelo casal, a cantora aparece bastante emocionada no corredor da unidade de saúde celebrando a alta.

Camila, que deu entrada no hospital na reta final da gestação de sua segunda filha, Sofia, aproveitou o momento especial para agradecer à equipe médica responsável por seus cuidados no último mês. Nos vídeos, é possível perceber que os profissionais acompanham a cantora em um louvor.

"Deus, sua graça nunca falha, todos os dias eu estou em suas mãos. [...] Desde o dia que eu cheguei, eu falei com Deus que eu seria boca do senhor por onde eu passasse, e mesmo quando a gente está no vale da sombra da morte o senhor ele é conosco", declarou Camila Campos, na ocasião.

Em entrevista ao 'G1', a cantora gospel falou sobre a batalha contra o câncer e a etapa vencida. "Hoje está sendo um dia muito especial em nossa vida. Receber essa alta já é sinônimo de milagre, né? A gente está no meio de uma guerra com esse diagnóstico, mas a primeira batalha nós vencemos" disse a artista.

Além da pequena Sofia, que nasceu em 24 de julho, Camila Campos e Léo Zagueiro também são pais de Bela, de 2 anos. O ex-jogador esteve a todo momento ao lado da companheira e tem compartilhado diariamente sua fé em relação à cura da artista.

Camila Campos recebe alta - Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Campos (@camilacamposp)

Entenda o diagnóstico de Camila Campos

Em julho deste ano, a cantora gospel Camila Campos revelou publicamente que foi diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado. Na época, ela estava grávida de 7 meses da filha caçula, Sofia.

No dia 24 de julho, já no hospital para o tratamento, a artista contou através de uma carta aberta que o câncer se espalhou para os ossos. "Há alguns dias entrei em uma nova estação em minha vida. Grávida de 7 meses, sentindo muita dor, chorando de dor nas costas, me deparei com o diagnóstico de um câncer de mama, que se espalhou pelos meus ossos. Eu saí de uma primavera e entrei direto no inverno", declarou ela, na ocasião.

Ainda no dia 24, Camila Campos deu à luz Sofia. Através de uma publicação emocionante, a artista apresentou a herdeira caçula junto com o marido, Léo Zagueiro. "Sabíamos que o nascimento da Sofia seria como bálsamo em meio ao deserto que estamos vivendo e assim foi", declarou ela, na ocasião.

Após o nascimento da pequena, a cantora decidiu raspar os cabelos e também compartilhou o momento com os seguidores. Agora, no dia 14 de agosto, Camila recebeu alta hospitalar e pôde seguir com o tratamento em sua casa.