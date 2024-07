No hospital, cantora gospel Camila Campos encanta ao posar com as filhas

Em tratamento contra um câncer avançado, a cantora gospel Camila Campos surgiu sorridente ao lado das duas filhas, Bela e Sofia

A cantora gospel Camila Campos usou as redes sociais nesta segunda-feira, 29, para compartilhar com os seguidores novas fotos encantadoras ao lado das duas filhas, Bela, de 2 aninhos, e Sofia, que chegou ao mundo há poucos dias. A artista está em tratamento contra um câncer de mama avançado, diagnosticado na reta final da gravidez.

Camila, que recentemente havia aparecido com os fios menores, surgiu usando um lenço azul com estampa de flores na cabeça. Nas imagens, ela posou sorridente segurando a caçula no colo enquanto trocava carinho com a primogênita, que estava ao seu lado na cama do hospital.

Em outro momento, a artista apareceu ninando a bebê recém-nascida: "Sofia e mamãe juntinhas vencendo para glória de Deus!", escreveu na legenda da postagem. As duas meninas são frutos de seu casamento com o ex-jogador de futebol Léo Zagueiro, ídolo do Cruzeiro.

Recentemente, já internada no hospital, Camila Campos contou que o câncer de mama se espalhou para os ossos. Em um longo relato, a cantora pediu para que os fãs seguissem em oração.

"Há alguns dias, entrei em uma nova estação em minha vida. Grávida de 7 meses, sentindo muita dor, chorando de dor nas costas, me deparei com o diagnóstico de um câncer de mama, que se espalhou pelos meus ossos. Eu saí de uma primavera e entrei direto no inverno. Hoje estou com os sentimentos ainda meio bagunçados, por isso não consegui conversar antes com vocês, meus irmãos", declarou ela, na ocasião.

A cantora gospel Camila Campos usou as redes sociais para compartilhar com o público as primeiras fotos da filha recém-nascida, Sofia. A pequena, fruto de seu casamento com o ex-jogador de futebol Léo Zagueiro, ídolo do Cruzeiro, chegou ao mundo na última quarta-feira, 24.

Em seu Instagram oficial, Camila mostrou o rostinho da herdeira e celebrou seu nascimento em meio a um momento bastante delicado. Para quem não sabe, a artista recebeu o diagnóstico de câncer de mama avançado no sétimo mês de gestação.

"Seja bem-vinda filha, nós te amamos demais! Sabíamos que o nascimento da Sofia seria como bálsamo em meio ao deserto que estamos vivendo e assim foi. Continuamos crendo em um milagre, lembrem-se da nossa família em suas orações", escreveu ela na legenda da postagem. Além da bebê, a artista e o marido também são pais de Bela; confira os registros!