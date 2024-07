Cantora gospel Camila Campos apresenta a filha recém-nascida, Sofia

Em tratamento contra um câncer avançado, a cantora gospel Camila Campos deu à luz Sofia, sua segunda filha; veja fotos

A cantora gospel Camila Campos usou as redes sociais para compartilhar com o público as primeiras fotos da filha recém-nascida, Sofia. A pequena, fruto de seu casamento com o ex-jogador de futebol Léo Zagueiro, ídolo do Cruzeiro, chegou ao mundo na última quarta-feira, 24.

Em seu Instagram oficial, Camila mostrou o rostinho da herdeira e celebrou seu nascimento em meio a um momento bastante delicado. Para quem não sabe, a artista recebeu o diagnóstico de câncer de mama avançado no sétimo mês de gestação.

"Seja bem-vinda filha, nós te amamos demais! Sabíamos que o nascimento da Sofia seria como bálsamo em meio ao deserto que estamos vivendo e assim foi. Continuamos crendo em um milagre, lembrem-se da nossa família em suas orações", escreveu ela na legenda da postagem. Além da bebê, a artista e o marido também são pais de Bela.

Nos comentários, diversos amigos e admiradores da cantora gospel deixaram mensagens carinhosas à pequena e a família. "Estou em orações constantes, minha querida. Sua vitória será seu testemunho mais lindo!", declarou uma internauta. "Bebê linda e perfeita! Graças a Deus pela sua vida e por tudo o que você vai contar sobre o milagre vivido!", disse outra. "Glória a Deus! Bem-vinda, princesa Sophia", escreveu a cantora gospel Bruna Karla.

Mais cedo, Camila Campos compartilhou um vídeo emocionante gravado antes do nascimento da bebê. No registro, a cantora recebe carinho e apoio de familiares, amigos e equipe médica antes de entrar na sala de parto.

Ao longo das imagens, é possível perceber balões vermelhos e muitos cartazes com mensagens bíblicas. A cantora gospel Ana Paula Valadão, amiga pessoal de Camila, também esteve presente no momento e prestou solidariedade à família.

Camila Campos diz que câncer se espalhou para os ossos

A cantora gospel Camila Campos, casada com o ex-jogador de futebol conhecido como Leo Zagueiro, ídolo do Cruzeiro, está internada para cuidar de sua saúde após ter sido diagnosticada com câncer durante a gravidez. Nesta quarta-feira, 24, ela fez uma publicação no Instagram para contar como está sua saúde e deu detalhes do tratamento.

"Os processos de Deus em minha vida… Não, não é um novo corte de cabelo!", iniciou ela, que publicou uma foto em que aparece com o cabelo na altura do queixo. A jovem cantora tinha, antes de receber o diagnóstico e iniciar o tratamento, fios de cabelo mais longos; confira mais detalhes!