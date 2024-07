Cantora gospel Camila Campos diz que câncer se espalhou para os ossos

Grávida, a cantora gospel Camila Campos fez uma publicação no Instagram para contar como está sua saúde e deu detalhes do tratamento

A cantora gospel Camila Campos, casada com o ex-jogador de futebol conhecido como Leo Zagueiro, ídolo do Cruzeiro, está internada para cuidar de sua saúde após ter sido diagnosticada com câncer durante a gravidez. Nesta quarta-feira, 24, ela fez uma publicação no Instagram para contar como está sua saúde e deu detalhes do tratamento.

"Os processos de Deus em minha vida… Não, não é um novo corte de cabelo!", iniciou ela, que publicou uma foto em que aparece com o cabelo na altura do queixo. A jovem cantora tinha, antes de receber o diagnóstico e iniciar o tratamento, fios de cabelo mais longos.

"Há alguns dias entrei em uma nova estação em minha vida. Grávida de 7 meses, sentindo muita dor, chorando de dor nas costas, me deparei com o diagnóstico de um câncer de mama, que se espalhou pelos meus ossos. Eu saí de uma primavera e entrei direto no inverno. Hoje estou com os sentimentos ainda meio bagunçados, por isso não consegui conversar antes com vocês, meus irmãos", continuou.

"Mas vou organizando devagarzinho com a ajuda de Cristo. Apesar de tudo, sigo crendo no poder do sangue de Jesus! Mas preciso muito da oração de vocês, família em Cristo, porque viver o processo demanda muita fé, e sei que a oração da igreja do Senhor espalhada sobre a terra, derrubam as portas do inferno, e juntos somamos nossa fé ao ponto de que a cura do Senhor alcance a minha vida!", encerrou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Camila Campos (@camilacamposp)

Cantora gospel Camila Campos surge em cama no hospital

Internada, a cantora gospel Camila Campos recebeu a visita do cantor Regis Danese e sua família. Com isso, uma foto dela no hospital foi compartilhada nas redes sociais. Ela apareceu descansando no leito do hospital enquanto posava ao lado da família Danese.

Além disso, Regis mostrou o vídeo de quanto cantou para a amiga dentro do quarto do hospital. Veja a publicação: