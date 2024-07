Em luta contra o câncer, Camila Campos se emociona ao raspar o cabelo

A cantora gospel Camila Campos, diagnosticada com câncer de mama avançado, raspou o cabelo após dar à luz sua filha caçula

A cantora gospel Camila Campos usou as redes sociais na segunda-feira, 29, para compartilhar um momento bastante emocionante em seu tratamento contra o câncer de mama. Alguns dias após dar à luz sua filha caçula, Sofia, a artista decidiu raspar o cabelo.

Em seu perfil oficial no Instagram, Camila publicou o vídeo do momento no hospital e falou um pouco sobre o tratamento. Para quem não acompanhou, ela foi diagnosticada com câncer de mama avançado na reta final de sua gestação.

"A beleza do processo… Raspar o cabelo não tem a ver necessariamente com o externo, com a beleza ou a nossa auto estima. No meu caso, ficar careca é autenticar um diagnóstico. É se olhar no espelho e se enxergar como um paciente oncológico. Porém, tudo muda se você tem a perspectiva de Deus em seu coração. O pai celestial não vê como o homem vê", iniciou ela na legenda da postagem.

"Olhando com as lentes de Deus, eu vejo uma uma mulher pronta para entrar em uma batalha e vencer! Com os olhos de Deus eu vejo uma mulher vestida com a armadura de Deus, Efésios 6 nunca foi tão significativo pra mim até agora, mas sim, estou revestida e mais ainda, estou acompanhada pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Além disso, a igreja de Deus espalhada pela terra está orando e assim terei mais fé e mais força para vencer a batalha!", completou a esposa do ex-jogador de futebol Léo Zagueiro.

Nos últimos dias, Camila Campos revelou ao público que o câncer se espalhou pelos ossos. A cantora gospel deu à luz sua segunda filha na última quarta-feira, 24. Além de Sofia, a artista e o marido também são pais da pequena Bela, de 2 anos.

Camila Campos encanta ao posar com as filhas

A cantora gospel Camila Campos usou as redes sociais nesta segunda-feira, 29, para compartilhar com os seguidores novas fotos encantadoras ao lado das duas filhas, Bela, de 2 aninhos, e Sofia, que chegou ao mundo há poucos dias. A artista está em tratamento contra um câncer de mama avançado, diagnosticado na reta final da gravidez.

Camila, que recentemente havia aparecido com os fios menores, surgiu usando um lenço azul com estampa de flores na cabeça. Nas imagens, ela posou sorridente segurando a caçula no colo enquanto trocava carinho com a primogênita, que estava ao seu lado na cama do hospital.

Em outro momento, a artista apareceu ninando a bebê recém-nascida: "Sofia e mamãe juntinhas vencendo para glória de Deus!", escreveu na legenda da postagem. As duas meninas são frutos de seu casamento com o ex-jogador de futebol Léo Zagueiro, ídolo do Cruzeiro; confira o registro!