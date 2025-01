Carlinhos Maia fala sobre tratamento do pai contra o câncer: 'Falta pouquinho'

O influenciador Carlinhos Maia atualizou o público sobre o tratamento de seu pai, Virgílio, contra um câncer de pâncreas

O influenciador digital e humorista Carlinhos Maia usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores uma boa notícia sobre a saúde de seu pai, Virgílio. Em agosto do ano passado, o patriarca da família foi diagnosticado com câncer de pâncreas e realiza sessões de quimioterapia desde então.

Agora, Carlinhos Maia contou que Virgílio está perto de concluir o tratamento. Em seu Instagram oficial, o influenciador publicou registros ao lado dos pais e celebrou a reta final da luta contra a doença, prevista para encerrar em fevereiro.

"Dia 27 é a última quimioterapia de meu pai, e alguns dias depois é seu aniversário. O melhor presente que seu Virgílio poderia receber. Obrigado a todos pelas orações, deu certo, falta pouquinho agora", escreveu o famoso na legenda da postagem.

Nos comentários, diversos seguidores de Carlinhos Maia deixaram comentários carinhosos a Virgílio e também celebraram a novidade. "Amém amém! Muito feliz por isso! Seu Virgílio o que tem de bondade e amor tem também de força!", declarou uma internauta. "Deus abençoou e continua abençoando! Muita saúde e muito amor para todos vocês", desejou outra.

Ao longo do tratamento realizado pelo pai, Carlinhos Maia fez diversas declarações emocionantes ao patriarca da família, sempre destacando a força e determinação de Virgílio em vencer a doença e se curar o mais rápido possível.

"Estou tão orgulhoso de você! Sua força, sua fé, seu brilho, seu amor e sua esperança. Eu sou tão seu fã, meu pai. Eu te amo tanto! Meu filho de outras vidas", disse o humorista em outubro de 2024.

