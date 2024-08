Carlinhos Maia revela que o pai está com câncer: 'Ele vai ficar bem'

Em meio a lágrimas, o humorista Carlinhos Maia dividiu com o público que seu pai, Virgílio, foi diagnosticado com câncer

O influenciador digital e humorista Carlinhos Maia usou as redes sociais na madrugada desta sexta-feira, 30, para dividir um assunto bastante pessoal com os seguidores. Bastante abalado, o famoso revelou que seu pai, Virgílio, foi diagnosticado com câncer.

Em seus stories no Instagram, Carlinhos apareceu em lágrimas ao compartilhar com o público o momento delicado que sua família vem enfrentando. De acordo com o influenciador, o diagnóstico foi descoberto há algum tempo.

"Eu sei que muita gente não gosta de mim, e está tudo bem, eu não sou a melhor pessoa do mundo. Mas eu vou dividir uma coisa com vocês que está pesando muito, e já faz um tempo, eu já descobri faz uns dias. Uma das pessoas que eu mais amo no mundo, a gente descobriu faz uns dias", iniciou Carlinhos Maia.

"Como eu sei que isso vai vazar de uma maneira outra… eu estou escondendo faz um tempo, mas está me fazendo muito mal. O meu pai, o seu Virgílio, está com câncer. Mas sabe aquela certeza de que tipo, ele vai ficar bem? Ele vai fazer uma cirurgia agora. Eu peço pra todo mundo que me segue, que mande toda energia positiva do mundo", completou o humorista, chorando bastante.

Carlinhos Maia chorando muito e contando que o seu pai o Sr. Virgílio está com câncer. 🥹🥹🥹🥹

Que Deus abençoe já deu tudo certo 🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/FEv1bXfUcY — Lah 👡 (@versiani_c) August 30, 2024

