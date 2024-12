Carlinhos Maia recebe Renato Aragão no Rancho: 'Sem palavras'

Ao lado da esposa, Renato Aragão marcou presença no 'Rancho do Maia', evento realizado por Carlinhos Maia em Alagoas; veja fotos

O influenciador digital e humorista Carlinhos Maia, criador do 'Rancho do Maia', recebeu a visita ilustre de Renato Aragão em seu evento na noite de quinta-feira, 19. Ao lado da esposa, Lílian Taranto, o veterano desembarcou em Alagoas e marcou presença no famoso reality show, transmitido nas redes sociais do anfitrião.

Esbanjando alegria e simpatia, Renato foi a atração principal da noite e divertiu os participantes presentes. O artista ainda tirou fotos ao lado da mãe de Carlinhos, dona Maria Maia, em um cenário especial de Natal.

Nesta sexta-feira, 20, o influenciador digital usou as redes sociais para compartilhar alguns registros da visita de Renato Aragão ao 'Rancho'. "Sem palavras para a noite de ontem. As imagens vão falar por mim", escreveu Carlinhos Maia na legenda da postagem.

Em novembro deste ano, Renato esteve pela primeira vez no palco do Teleton, realizado no SBT, e emocionou os telespectadores. Na ocasião, o veterano entrou no palco do evento beneficente em prol da AACD acompanhado da filha caçula, a atriz Lívian Aragão, e foi recebido com muita alegria pela plateia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 🌻 (@carlinhos)

Funcionárias de Carlinhos Maia ganham presentes de Simone Mendes

Recentemente, a cantora Simone Mendes emocionou os internautas ao revelar que surpreendeu as funcionárias de Carlinhos Maia com um presente bastante especial. Por meio das redes sociais, o influenciador digital filmou o momento em que a amiga e vizinha chegou em sua casa com algumas árvores de Natal.

Na ocasião, Carlinhos chamou as meninas para o lado de fora da residência, onde Simone as esperava com os itens no carro. A cantora passou a tarde realizando compras com o influenciador e aproveitou a oportunidade para presenteá-las com artigos natalinos; confira detalhes!

Leia também: Entenda como Renato Aragão se tornou um ícone da televisão brasileira