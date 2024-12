Carlinhos Maia faz confissão sobre trabalho como influenciador digital: 'Em busca de mais!'

Em depoimento exclusivo à edição especial de Criadores de Conteúdo da Revista CARAS, Carlinhos Maia celebra trajetória na internet e fala sobre cancelamento

Carlinhos Maia (33) ocupa o quinto lugar no ranking dos 10 criadores de conteúdo mais queridos pelos leitores da CARAS Brasil. Abaixo, o influenciador digital deixa um depoimento exclusivo à Revista e fala sobre sua trajetória nos ambientes digitais e celebra ter conseguido transformar a vida da família; confira o relato completo.

Existem o Luiz Carlos e o Carlinhos Maia. O primeiro é tímido, gosta de ficar grudado com a família e amigos, para alimentar a alma. O Carlinhos, todos conhecem e acompanham diariamente: um comunicador da própria história! Em comum, o filho de Maria e Virgílio, marido de Lucas, um geminiano comunicativo e pessoa extremamente caseira. Cada dia eu acordo em uma versão, me entendam, por favor!

Eu amo aprender! Desde a infância vivo para realizar meus objetivos, porque sonhos são para serem sonhados, objetivos para serem concretizados. Vim de Penedo, uma cidade com 60 mil habitantes, no interior de Alagoas, terra de Lampião. Cheguei ao contraste da Avenida Paulista, em São Paulo.

Adotado com dois dias de vida por uma senhora surda, preta, analfabeta, que sofreu muito na vida, mas superou! E papai um ser iluminado, de alma doce e coração afetuoso. Trabalhou honestamente, para me educar e colocar comida na mesa. Com eles aprendi a integridade moral.

São 14 anos ao lado de Lucas, meu amor desde a adolescência. Era o menino mais bonito da cidade! Nosso casamento é baseado na sinceridade e cumplicidade. É o pai dos meus futuros filhos! Trabalhei desde muito jovem. Já fui entregador de jornal, radialista e vendedor, o número 1 em vendas, por sinal. Sempre fui estratégico. Em qualquer profissão, tinha um objetivo: ser bem-sucedido no que fizesse. E deu certo na internet!

Nunca tive medo de me expor e vi nas redes sociais uma fonte de trabalho e a forma de dar um pouco de conforto para meus pais. Passei a estudar as pessoas que estavam em alta no digital. Virava a madrugada assistindo, vendo o que dava certo e as críticas. Comecei a produzir conteúdos no Snapchat e migrei o público para o Facebook, lá os vídeos começaram a bater milhões, há oito anos.

Saímos do nível de vivência em que nunca passamos fome, porque meus pais lutavam para que nada faltasse e eu também comecei cedo a buscar recursos trabalhando, e passei a me tornar visível, inicialmente na sociedade de Penedo.

Mas sempre estou em busca de mais! Passando originalidade ao público, gravava os vídeos para fugir da mesmice da internet, com o único intuito de mostrar coisas boas, leves e engraçadas. Inspirado na Vila do Chaves, cheguei ao Instagram abrindo meu cotidiano, por meio de ‘personagens’ da vida real. Foi com minha mãe, minha rainha, dona do meu coração, que a virada de chave aconteceu. O público passou, então, a conhecer meus amigos e vizinhos, esperando diariamente o tradicional café da Madalena, por exemplo.Compartilhando os melhores e os piores momentos de minha vida, fiz dos seguidores amigos íntimos.

Apenas filmando a minha pobreza, descobri um novo mundo e ganhei novos seguidores todos os dias. Em 2018, um dos maiores feitos da minha carreira: cheguei ao segundo lugar dos stories mais vistos do mundo, recebendo o título de ‘Rei do Instagram’, pela própria plataforma! Isso com ‘apenas’ 7 milhões de seguidores.

Muita coisa mudou. A Vila virou ponto turístico em Penedo, me tornei Embaixador para o Turismo de Maceió, recebi a Comenda Grã-Cruz da Ordem do Barão de Penedo, a mais alta honraria concedida a uma personalidade e a ‘chave da cidade’. Também fui enredo da Escola de Samba Império de Casa Verde.

Pra mim, o feito impressionante é constar nos livros de Português das escolas públicas, em três páginas, contando minha história.

Abri minha própria empresa para gerenciamento de carreira, além de administrar todas as iniciativas nos negócios e diversificar. Formei uma equipe de profissionais para impulsionar marcas que desembolsam milhões de reais em ações de marketing de influência.

Novas conquistas foram chegando. Também comecei a me tornar mais visível na mídia, participar de grandes programas da TV, entrevistas, capas em revistas importantes e ser reconhecido pelo grande público.

Passei pela fase de stand-up, me apresentando pelo Brasil, Europa e Estados Unidos, e atuei em séries do Multishow, mas decidi manter meu humor apenas na internet. Há planos de, no próximo ano, voltar aos palcos, em novo formato, um musical.

Minha criatividade não tem limites. Foi assim que cheguei até aqui. Descobri que sou diretor, gosto mais de filmar os outros do que aparecer. Gravo a riqueza da mesma forma que filmava a pobreza, no passado.

Como sou muito caseiro, criei realidades e novos personagens em São Paulo. Gravo diálogos reflexivos, episódios inusitados, divertidos, festas em casa e momentos intimistas. Um verdadeiro diário aberto com meus seguidores.

Todos os seguidores já esperam pelos stories com minhas três meninas, em casa. Seja em divertidas cenas espontâneas ou roteirizadas, tem amor, diversão e surpresas. Sim, também alguns momentos de estresse da vida real, como em qualquer casa. Eu sou assim, não uso máscara.

Não esperava idealizar o maior reality da Internet. Criei o projeto para dar voz e visibilidade a novos influenciadores. A Casa da Barra, seguido pelo Rancho do Maia estouraram. São dez dias de muito conteúdo, com lives que já bateram 1,3 milhão de pessoas.

Tudo começou com um encontro de amigos, na minha casa de praia, em Barra de São Miguel, Alagoas. O que tinha o intuito de gerar conteúdo para todos os convidados, na edição 2023 se transformou num grande case de sucesso, A Casa da Barra. Na primeira edição de 2024, o investimento foi para comprar uma fazenda próximo a Maceió e transformar o que era A Casa da Barra em um megafestival – o Rancho do Maia.

Todas as expectativas foram superadas. Os milhões de pessoas na live, presenças de influenciadores de grande engajamento, participação de artistas de vários segmentos e grandes shows. Um verdadeiro Big Brother, na palma da mão, com audiência de 15 pontos, muito além de várias emissoras de TV.

Aos 33 anos, vivo o meu melhor momento. Cancelamento fez parte da minha trajetória. Sofri, aprendi e ressignifiquei muita coisa. Não me prendo aos números, vou deixando rolar. Mas bater 15 bilhões de views no Instagram mostra que o caminho está certo. E assim continuarei...

