Carlinhos Maia celebra melhora do pai em meio ao tratamento contra o câncer

O influenciador Carlinhos Maia contou que o pai, que está em tratamento contra um câncer, tem apresentado mais disposição

O influenciador digital e humorista Carlinhos Maia atualizou o público a respeito da saúde de seu pai, Virgílio, que está em tratamento contra um câncer no pâncreas. Em suas redes sociais, ele contou que o familiar tem apresentado mais disposição e uma melhora significativa.

Por meio de seus stories no Instagram, Carlinhos filmou o patriarca da família em casa, bastante sorridente, e não escondeu o quanto ficou feliz em notar a evolução do pai. Virgílio, que recebeu o diagnóstico da doença em agosto deste ano, já iniciou as sessões de quimioterapia.

"Olha, está outra pessoa! Está tomando suplementos, que não queria", disse Carlinhos Maia, comemorando a boa notícia. "O senhor me prometeu que ia tomar, né?", acrescentou ele. "Estou passado!", continuou o famoso, visivelmente contente com a melhora do pai.

Ainda na última terça-feira, 22, o humorista compartilhou uma declaração emocionante ao pai. Em seu texto, Carlinhos Maia destacou a força e determinação de Virgílio em vencer a doença e se curar o mais rápido possível.

"Estou tão orgulhoso de você! Sua força, sua fé, seu brilho, seu amor e sua esperança. Eu sou tão seu fã, meu pai. Eu te amo tanto! Meu filho de outras vidas", escreveu ele.

Pai de Carlinhos Maia - Reprodução/Instagram

Carlinhos Maia explica receio do pai em meio ao tratamento contra o câncer

Recentemente, Carlinhos Maia usou as redes sociais para trazer atualizações sobre a saúde do pai, Virgílio, e compartilhar a preocupação que ele vem carregando. O pai do influenciador está em tratamento contra um câncer no pâncreas, descoberto após realizar exames de rotina.

Nos Stories do Instagram, Carlinhos confessou que o pai está debilitado devido à quimioterapia, mas apresentou melhora após sua chegada. O influenciador ainda desabafou sobre o pai estar preocupado com os gastos de seu tratamento, garantindo que abriria mão de tudo para ajudá-lo; confira detalhes!

Leia também: Carlinhos Maia lamenta morte de grande amiga: 'Até breve na eternidade'