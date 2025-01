Virginia Fonseca mostra inchaço após cirurgias: 'O tanto'

A influenciadora Virginia Fonseca segue se recuperando após se submeter a uma operação para retirar hérnia do umbigo e uma mastopexia nas mamas

A influenciadora digital Virginia Fonseca segue se recuperando após se submeter a uma operação para retirar hérnia do umbigo e uma mastopexia nas mamas. Na noite deste domingo, 12, a empresária usou as redes sociais para mostrar como sua barriga está inchada mesmo dias após receber alta hospitalar.

Nos stories do Instagram, ela compartilhou uma foto que tirou de sua barriga. "O tanto que estou estufada, gente", escreveu ela, que costumar exibir sua boa forma nas redes sociais.

Nesta sexta-feira, 10, ela mostrou o resultado da cirurgia que fez na região do umbigo. Em outro momento, ela compartilhou também o antes e o depois de seus seios após realizar uma mastopexia, que tem por objetivo corrigir o excesso de pele nos seios e reposicionar os tecidos na região. Além disso, ela aproveitou para realizar a troca do silicone.

Virginia mostra barriga inchada após procedimentos (Reprodução/Instagram)

Por que Virginia fez cirurgias plásticas?

Ao falar sobre os procedimentos, ela explicou: "Se estão vendo esses stories, provavelmente deu tudo certo. Hoje irei tirar a hérnia do umbigo. Eu tenho hérnia, com as gestações ela saiu para fora, depois da Maria Flor. Depois da Maria Alice eu voltei a usar piercing, e depois da Maria Flor não consegui mais voltar com meu piercing porque ficava torta por conta da hérnia", explicou ela, que completou: "Me incomodava bastante, me incomoda. E hoje eu vou tirar, ela, se Deus quiser."

"E vou fazer a mastopexia no peito, aproveitar e já arrumar meu peito. O que eu falo sempre? Depois de três filhos, não é mais peito, é teta", brincou ela, que mostrou a suíte do hospital em que está. Virginia finalizou mostrando que foi acompanhada do marido, o cantor Zé Felipe, mesmo dizendo "que não precisava."

Em entrevista com a CARAS Brasil, o cirurgião plástico Dr. Carlos Tagliari, contou mais detalhes sobre como são os procedimentos iguais ao que Virginia realizou.

