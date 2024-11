Virginia Fonseca choca ao mostrar a aparência de sua barriga após 3 filhos

Mãe de 3 crianças, Virginia Fonseca revela qual é a situação de sua barriga apenas 2 meses após dar à luz José Leonardo

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao exibir a aparência de sua barriga após ter 3 filhos. Mãe de Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2 anos, e José Leonardo, de 2 meses, ela surgiu com a barriga negativa e reta em nova selfie nas redes sociais.

Na noite de quinta-feira, 13, a estrela apareceu com top preto e deixou sua barriga à mostra. Com um sorrisão no rosto, ela destacou sua boa forma.

Vale lembrar que Virginia cuidou da barriga pós-parto durante todo o puerpério. Ela fez drenagens diariamente para recuperar sua boa forma de forma rápida e natural. Agora, a loira retomou sua rotina de treinos com exercícios leves.

Virginia se declara para a sogra, Poliana Rocha

O aniversário de Poliana Rocha é nesta quarta-feira, 13, e a nora da famosa, a influenciadora digital Virginia Fonseca, não deixou de homenageá-la na rede social. Muito próxima da mãe de Zé Felipe, a famosa fez questão de escrever um texto especial para a loira.

Com fotos de momentos especiais que viveram juntas, como viagens e o nascimento de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, a apresentadora do SBT falou sobre como a esposa do sertanejo Leonardo é como se fosse uma mãe para ela.

"Hoje o dia é todo dela, Poli, você sabe do meu amor por você e da nossa cumplicidade! Desde que conheci o Zé, você sempre fez questão de me ajudar e estar presente em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins!", começou dizendo como são parceiras.

"Agradeço a Deus por ter me dado uma sogra igual a você, uma segunda mãe, irmã, amiga, enfim, sei que posso contar sempre e vice-versa! Saiba que eu sempre estarei aqui pro que você precisar que Deus abençoe sua vida, lhe dê muita saúde, amor, sucesso, sabedoria e paz. Te amamos muito, curta seu dia pois você merece as melhores coisas do mundo", declarou-se para a mãe do esposo.

Na última semana, Virginia Fonseca e Zé Felipe fizeram uma festinha especial para comemorar o aniversário de Poliana Rocha enquanto estavam juntos na mansão de Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

