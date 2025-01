Virginia exibe resultado da cirurgia de hérnia umbilical

A influencer Virginia Fonseca surpreendeu com o resultado da cirurgia de hérnia umbilical apenas 4 dias após o procedimento

A influenciadora digital Virginia Fonseca revelou o resultado da cirurgia que fez na região do umbigo. Nesta sexta-feira, 10, ela removeu o curativo e deixou o umbigo renovado à mostra em uma foto nas redes sociais.

A musa fez uma cirurgia para remover uma hérnia umbilical, que surgiu durante as três gestações dos seus filhos. O procedimento foi feito na segunda-feira, 6, e o local da operação já está cicatrizado.

Virginia mostrou sua barriga sarada em uma foto após a drenagem nas redes sociais e surpreendeu com o resultado da cirurgia. Além da hérnia umbilical, ela também passou pela cirurgia de mastopexia, na qual foi feito a correção do excesso de pele nos seios e troca da prótese de silicone.

Detalhes das duas cirurgias de Virginia Fonseca

Em entrevista com a CARAS Brasil, o cirurgião plástico Dr. Carlos Tagliari, contou mais detalhes sobre como são os procedimentos iguais ao que Virginia realizou. Para começar, que tal definir como é cada um dos procedimentos? A cirurgia de hérnia umbilical é um procedimento simples e com corte pequeno. "A cirurgia de hérnia umbilical é feita através de uma pequena incisão, praticamente dentro do umbigo. Nela, visualiza-se a hérnia e fecha-se o espaço necessário com pontos. Quando há uma hérnia muito grande, pode ser utilizada uma tela que fecha a aponeurose, fechando também a musculatura e a saída da extrusão da hérnia. É uma cirurgia simples, que pode ser realizada até com anestesia local. Geralmente, quando se associa a outra cirurgia, é feita no mesmo momento, durante o procedimento maior", afirmou ele.

Enquanto isso, a mastopexia é uma cirurgia mais longa e invasiva. "A cirurgia de mastopexia consiste na retirada do excesso de pele, às vezes de tecido mamário, e, na maioria dos casos, na colocação de uma prótese, que pode ou não ser utilizada. O procedimento é realizado no hospital, geralmente sob anestesia geral. É uma cirurgia que reposiciona a mama na posição correta, corrigindo a queda que ocorre, por exemplo, após a amamentação", declarou o médico.

Inclusive, o cirurgião contou que é muito comum realizar as duas cirurgias juntas. "É bastante comum realizar cirurgias conjuntas, especialmente quando uma delas é considerada um procedimento pequeno, como a hérnia umbilical. É muito comum o cirurgião aproveitar o momento da cirurgia maior para realizar pequenos reparos, como a correção de hérnia umbilical, cicatrizes de cesárea ou retirada de sinais de pele. Realizar esses procedimentos menores no mesmo ato cirúrgico traz mais conforto e praticidade para o paciente, que já se recupera de tudo de uma vez só", contou.

