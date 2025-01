Médico explica os detalhes de como é a cirurgia que Virginia Fonseca realizou

Em entrevista com a CARAS Brasil, médico conta quais são os cuidados no pós-operatório da cirurgia de Virginia Fonseca. Saiba mais sobre como são os procedimentos

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao passar por cirurgia plástica nesta semana. Ela subiu da internet por cerca de 24 horas e voltou para contar que passou por procedimento para remoção de hérnia umbilical e também uma mastopexia, que é feita nas mamas. Em entrevista com a CARAS Brasil, o cirurgião plástico Dr. Carlos Tagliari, contou mais detalhes sobre como são os procedimentos iguais ao que Virginia realizou .

Para começar, que tal definir como é cada um dos procedimentos? A cirurgia de hérnia umbilical é um procedimento simples e com corte pequeno. "A cirurgia de hérnia umbilical é feita através de uma pequena incisão, praticamente dentro do umbigo. Nela, visualiza-se a hérnia e fecha-se o espaço necessário com pontos. Quando há uma hérnia muito grande, pode ser utilizada uma tela que fecha a aponeurose, fechando também a musculatura e a saída da extrusão da hérnia. É uma cirurgia simples, que pode ser realizada até com anestesia local. Geralmente, quando se associa a outra cirurgia, é feita no mesmo momento, durante o procedimento maior", afirmou ele.

Enquanto isso, a mastopexia é uma cirurgia mais longa e invasiva. "A cirurgia de mastopexia consiste na retirada do excesso de pele, às vezes de tecido mamário, e, na maioria dos casos, na colocação de uma prótese, que pode ou não ser utilizada. O procedimento é realizado no hospital, geralmente sob anestesia geral. É uma cirurgia que reposiciona a mama na posição correta, corrigindo a queda que ocorre, por exemplo, após a amamentação", declarou o médico.

Inclusive, o cirurgião contou que é muito comum realizar as duas cirurgias juntas. "É bastante comum realizar cirurgias conjuntas, especialmente quando uma delas é considerada um procedimento pequeno, como a hérnia umbilical. É muito comum o cirurgião aproveitar o momento da cirurgia maior para realizar pequenos reparos, como a correção de hérnia umbilical, cicatrizes de cesárea ou retirada de sinais de pele. Realizar esses procedimentos menores no mesmo ato cirúrgico traz mais conforto e praticidade para o paciente, que já se recupera de tudo de uma vez só", contou.

Os cuidados pré e pós-operatórios

Antes de realizar a cirurgia, o paciente precisa passar por avaliação médica e realizar exames. "A preparação é planejada principalmente para a cirurgia considerada maior, que, nesse caso, é a de mama. Todos os exames são realizados pensando nesse procedimento. Como consequência, a cirurgia menor, como a hérnia, já estará inclusa no planejamento. Não há necessidade de preparações específicas, como dietas, além das orientações padrão. O paciente deve estar no peso ideal e com os exames pré-operatórios em dia. É importante também organizar o pós-operatório para que tudo corra bem", afirmou.

Além disso, o período de internação é rápido. "Normalmente, a cirurgia de mastopexia permite alta no mesmo dia, sendo considerada um procedimento ambulatorial. Após o tempo de recuperação no hospital e a verificação de que está tudo bem, o paciente pode ir para casa. Em alguns casos, dependendo da preferência do médico e do paciente, pode ser feita uma pernoite no hospital, com alta no dia seguinte. Isso varia conforme o porte da cirurgia, a recuperação e o bem-estar do paciente, avaliando fatores como dor, náusea ou vômito. Já a hérnia umbilical não exige internação prolongada, e o paciente geralmente vai para casa no mesmo dia", declarou.

No pós-operatório, o paciente precisa ter alguns cuidados com a mastopexia. "Os cuidados no pós-operatório seguem uma rotina comum, com orientações específicas para a cirurgia de mama. Não é permitido fazer esforço físico, sendo necessário cuidar dos curativos e evitar movimentar excessivamente os braços. Para a hérnia, o principal cuidado é também evitar esforços físicos. Assim, os cuidados da mastopexia já englobam os cuidados necessários para a hérnia", declarou.

A recuperação

Depois do período de pós-operatório, o paciente retoma as suas atividades do dia a dia de forma gradual. "Na primeira semana, o paciente deve manter repouso e cuidados maiores. Na segunda semana, já pode retomar atividades leves. Entre 7 e 10 dias, é possível dirigir e voltar a parte da rotina normal. Atividades físicas mais intensas, como academia, geralmente são liberadas a partir de 30 dias, dependendo da orientação do cirurgião. Em alguns casos, o período pode se estender até dois meses", afirmou.

Será que os resultados são duradouros?

As cirurgias de hérnia umbilical e mastopexia são duradouras, sendo que apenas a última pode precisar de reparos no futuro caso tenha a colocação de próteses. "A cirurgia de hérnia é corretiva, ou seja, normalmente não necessita de manutenção após ser realizada, a menos que haja uma condição patológica na musculatura ou outra hérnia em locais diferentes. Já a mastopexia é diferente, pois o envelhecimento natural da pele pode causar flacidez ao longo dos anos, levando a uma queda gradual das mamas", contou o médico.

E completou: "Além disso, se a mastopexia incluiu a colocação de próteses, pode haver necessidade de troca futura, dependendo do tamanho das próteses, da estética e dos cuidados pós-operatórios. Pacientes que mantêm peso estável e uma rotina saudável tendem a ter maior durabilidade no resultado da cirurgia. Já oscilações de peso ou próteses grandes podem antecipar a necessidade de novos procedimentos".

