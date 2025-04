Isabel Veloso exibe novo visual com os cabelos mais claros: 'Amando'

Em suas redes sociais, Isabel Veloso mostrou o seu novo visual com os cabelos em um tom mais claro e os fios repicados. Confira!

Em suas redes sociais, Isabel Veloso sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores.

A digital influencer aproveitou o tempo livre para cuidar de sua beleza e renovar a autoestima. Isabel apostou em um cabelo mais claro com muitas mechas e os fios bem repicados para dar leveza.

Gê Gomes, o profissional responsável pela mudança, exibiu o resultado nas redes sociais. "Ontem tive a honra de cuidar da Isabel Veloso, uma mulher forte e cheia de luz. Entre mechas e sorrisos, o que ficou marcado foi a coragem, a leveza e o amor com que ela enfrenta as batalhas que a vida lhe impôs. Foi mais do que cabelo. Foi sobre autoestima, força e recomeço. Obrigado por confiar em mim nesse momento tão especial", disse ele.

Isabel também fez questão de compartilhar uma foto exibindo o novo visual. "Amando esse resultado", escreveu ela na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabel Veloso (@isabelvelosoo)

Tratamento contra o câncer

Recentemente, a influenciadora Isabel Veloso usou as redes sociais para detalhar uma etapa importante de seu tratamento contra o câncer. Diagnosticada com Linfoma de Hodgkin, a esposa de Lucas Borbas e mãe do pequeno Arthur compartilhou um vídeo explicando sobre a punção de porth-a-cath, um cateter venoso central implantado sob a pele do peito do paciente para realizar a quimioterapia.

"Enquanto a enfermeira preparava os materiais, eu estava ali morrendo de medo, porque dói muito. Ela estava tentando me acalmar, conversando comigo e já veio fazer a limpeza do local para a punção do port-a-cath. Ela colocou esse fundo estéril e já estava procurando silicone que fica bem no meio do port-a-cath que é ali que você coloca a agulha", relatou Isabel.

Na sequência, a influenciadora ressaltou que é um procedimento dolorido, mesmo que suportável. "No vídeo, parece bem fininha, mas a agulha é um pouco grossa e machuca bastante a pele. Não é uma dor insuportável, mas dói bastante. Eu estava tentando disfarçar a dor que eu estava sentindo. Chegou uma hora que já não deu mais para disfarçar. Eu falei que estava doendo e ela falou: 'será que está no lugar certo?'. Já fiquei traumatizada. Logo depois ela terminou de fazer o curativo e eu tomei a minha lindíssima medicação (Nivolumab). E é isso, gente! Um beijo!", completou.

