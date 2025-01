Veja o antes e o depois de Virginia Fonseca após cirurgia plástica

Após compartilhar que passou por cirurgias plásticas, Virginia Fonseca exibiu o resultado das intervenções nos seios. Saiba mais

Após compartilhar que passou por cirurgias plásticas nesta segunda-feira, 6, a influenciadora digital Virginia Fonseca voltou às redes sociais para mostrar as mudanças em seu corpo. Nos stories do Instagram, ela exibiu o resultado das intervenções nos seios

A esposa do cantor Zé Felipe compartilhou uma imagem mostrando o antes e o depois de seus seios após realizar uma mastopexia, que tem por objetivo corrigir o excesso de pele nos seios e reposicionar os tecidos na região. Além disso, ela aproveitou para realizar a troca do silicone. "Coloquei até menos do que eu tinha. Eu tinha 300 ml e coloquei 280 ml", detalhou a influenciadora.

Veja como ficou:

Virginia mostra resultado de cirurgia plástica (Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca revela ter passado por cirurgias

Mais cedo, Virginia contou que realizou dois procedimentos estéticos: a retirada de uma hérnia umbilical e a mastopexia. "Se estão vendo esses stories, provavelmente deu tudo certo. Hoje irei tirar a hérnia do umbigo. Eu tenho hérnia, com as gestações ela saiu para fora, depois da Maria Flor. Depois da Maria Alice eu voltei a usar piercing, e depois da Maria Flor não consegui mais voltar com meu piercing porque ficava torta por conta da hérnia", explicou ela, que completou: "Me incomodava bastante, me incomoda. E hoje eu vou tirar, ela, se Deus quiser."

"E vou fazer a mastopexia no peito, aproveitar e já arrumar meu peito. O que eu falo sempre? Depois de três filhos, não é mais peito, é teta", brincou ela, que mostrou a suíte do hospital em que está. Virginia finalizou mostrando que foi acompanhada do marido, o cantor Zé Felipe, mesmo dizendo "que não precisava."

