Poliana Rocha impressiona ao mostrar situação de seu corpo: 'Começamos'

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, impressiona ao fazer selfie na academia revelando como está sua silhueta atual; veja

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, chamou a atenção ao mostrar seu físico escultural nesta sexta-feira, 23, ao postar uma selfie em seus stories na rede social. Com o sertanejo em São Paulo, a loira aproveitou a academia do condomínio onde eles têm apartamento para se exercitar.

Cheia de estilo, a mãe de Zé Felipe apareceu exibindo suas curvas torneadas em um look fitness com calça brilhante e blusa amarrada. De barriga de fora, a sogra de Virginia Fonseca impressionou com sua boa forma.

"Começamos por cá", escreveu a famosa ao compartilhar o momento de sua intimidade cuidando de sua saúde e físico.

Ainda na última semana, Poliana Rocha impressionou com o look que escolheu para acompanhar o esposo em um show beneficente. Assim como ela, Leonardo e chamou a atenção ao exibir seu físico em foto de sunga e após adotar "dieta".

É bom lembrar que o apartamento em São Paulo com frequência é usado por Virginia Fonseca e Zé Felipe quando o casal vai à cidade trabalhar. A apresentadora do SBT estava semanalmente no imóvel para gravar seus programas na emissora de Silvio Santos. Nas últimas semanas, ela parou de viajar por conta da reta final da gestação de José Leonardo.

Poliana Rocha opina sobre Leonardo exagerar na bebida

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, abriu o jogo sobre o hábito do sertanejo de beber. Após nos últimos dias viralizar o vídeo dele cambaleando ao deixar a mansão de Zé Felipe e Virginia Fonseca, a mulher do artista foi questionada sobre o assunto.

Em sua rede social, a jornalista abriu uma caixinha de perguntas para conversar com os seguidores enquanto estava fazendo o cabelo no salão de beleza e foi questionada sobre ficar brava quando Leonardo exagera no álcool. Poliana Rocha então foi sincera e falou o que pensa sobre o assunto. Saiba o que ela disse aqui.