Poliana Rocha choca com vestido com decote profundo e joia na cintura

Para show beneficente de Leonardo, Poliana Rocha choca ao eleger vestido preto nada básico e cheio de atitude; confira os detalhes do look poderoso

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, impressionou ao exibir detalhes do look escolhido para acompanhar o sertanejo em um show beneficente nesta quinta-feira, 15. Dona de um estilo chique e elegante, a empresária surpreendeu com sua escolha e não passou despercebida na rede social ao postar fotos da produção.

Usando um vestido preto nada básico, a loira parou tudo ao se exibir na peça com decote quase até o umbigo e com alguns recortes na cintura. Além das "aberturas", a roupa ainda tinha uma espécie de "joia" bem grande no centro. A mãe de Zé Felipe arrematou o look com uma carteira prata, cabelo preso e batom escuro.

"Show beneficente do marido Leonardo! Casa de apoio do hospital @cora.saudegoias", disse ela na legenda. Nos comentários, os internautas ficaram admirados com a beleza da sogra de Virginia Fonseca. "Uau, que maravilhosa", exclamaram ao vê-la. "Deusa", definiram outros.

Ainda nesta quinta-feira, 15, Poliana Rocha gravou em sua rede social seu almoço com Leonardo e chamou a atenção sobre ele estar fazendo "dieta". A famosa então falou sobre ele estar sem beber e ter desinchado.

Confira o look de Poliana Rocha:

