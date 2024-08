Leonardo posta foto de sunga e mostra físico após 'dieta'; veja como está

Desinchou? Leonardo posta foto de sunga e Poliana Rocha comenta sobre estar notando diferença no físico do marido após ele fazer uma 'dieta'

O cantor Leonardo postou uma foto de sunga nesta quinta-feira, 15, e a esposa dele, a influenciadora Poliana Rocha, chamou a atenção para o registro durante o almoço com o amado. A mãe de Zé Felipe então comentou na mesa, enquanto estava fazendo o prato, que o sertanejo estaria de dieta.

Ao exibir o banquete feito para eles matarem a fome na mansão onde moram em Goiânia, a loira exibiu o que o esposo pegou e revelou que ele está fazendo uma dieta. Na verdade, Poliana Rocha disse que Leonardo está sem beber há alguns dias e já está vendo diferença no corpo dele.

"Tô de dieta, graças a deus, não tô bebendo mais, mas não tô gostando desse comportamento, gosto de beber", disparou ele. A esposa então analisou mostrando o lado positivo para ele: "Desinchou, tá lindo, postou até uma foto de sunga hoje".

Leonardo então divertiu com seu jeito sincero ao revelar que não está aprovando a "dieta". "Esse negócio de 'inchado' não quer dizer que você tá sadio não", reclamou ao ser elogiado pela mulher sobre estar cumprindo o combinado de não beber por uns dias.

É bom lembrar que, nas últimas semanas, o cantor e a amada foram para a fazenda de Tocantins e curtiram bastante a pescaria com a embarcação dada por Virginia Fonseca e Zé Felipe. Antes disso, Leonardo deu o que falar ao sair da nova mansão do filho e da nora cambaleando.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leonardo (@leonardo)

Poliana Rocha opina sobre Leonardo exagerar na bebida

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, abriu o jogo sobre o hábito do sertanejo de beber. Após nos últimos dias viralizar o vídeo dele cambaleando ao deixar a mansão de Zé Felipe e Virginia Fonseca, a mulher do artista foi questionada sobre o assunto.

Em sua rede social, a jornalista abriu uma caixinha de perguntas para conversar com os seguidores enquanto estava fazendo o cabelo no salão de beleza e foi questionada sobre ficar brava quando Leonardo exagera no álcool. Poliana Rocha então foi sincera e falou o que pensa sobre o assunto. Saiba o que ela disse aqui.