Marcos Oliveira no Retiro dos Artistas: Veja detalhes da nova casa do ator

Marcos Oliveira, o Beiçola, se mudou para o Retiro dos Artistas; nova casa do ator no Rio de Janeiro foi doada por Marieta Severo

O ator Marcos Oliveira, conhecido por interpretar o icônico personagem Beiçola em 'A Grande Família', está oficialmente em seu novo lar. Nos últimos dias, o famoso se mudou para o Retiro dos Artistas, localizado em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro.

A nova casa de Marcos foi doada por Marieta Severo, que trabalhou com o artista por cerca de 13 anos na série humorística da TV Globo. Por meio das redes sociais, o perfil oficial do Retiro publicou um vídeo mostrando detalhes do imóvel.

No registro, é possível notar a grande emoção do ator ao entrar pela primeira vez em seu novo lar. O local conta com cozinha, quarto, sala e banheiro. A casa foi entregue a Marcos Oliveira mobiliada com televisão, sofá, cama, armário, micro-ondas, ar-condicionado e geladeira.

"Agora posso dormir tranquilo, seguro, com a Lolita, a minha filha de quatro patas. Feliz por saber que a Mel e a Pretas, as minhas filhas mais velhas, estão bem também e num espaço bom e feliz para elas, onde sempre poderei visitar", declarou o famoso.

Veja detalhes da nova casa de Marcos Oliveira:

Marcos Oliveira revela motivo para aceitar morar no Retiro dos Artistas

O ator Marcos Oliveira, conhecido por interpretar o personagem Beiçola em 'A Grande Família' (2001-2014), já está em sua nova residência. Após enfrentar algumas dificuldades financeiras, ele passará a morar no Retiro dos Artistas, instituição responsável por abrigar artistas veteranos.

Recentemente, em entrevista ao site 'Quem', Marcos abriu o coração e falou abertamente sobre o que o fez aceitar a mudança para o local. De acordo com o ator, suas dívidas são resultados de um golpe de um homem que fez empréstimos em seu nome sem seu conhecimento; confira detalhes!

