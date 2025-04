Netinho revela previsão de alta após nova fase de tratamento contra o câncer

Em tratamento contra o câncer, o cantor Netinho surgiu em um novo vídeo para atualizar seu quadro de saúde: 'Sigamos felizes'

O cantor Netinho usou as redes sociais na manhã deste domingo, 13, para compartilhar uma ótima notícia com o público. Internado em um hospital em Salvador, na Bahia, o artista atualizou seu quadro de saúde e revelou que já possui previsão de alta.

Netinho, que está em tratamento contra um câncer raro no sistema linfático, finalizou a segunda sessão de quimioterapia nos últimos dias. Por meio de um vídeo, bastante animado, o famoso contou que está ansioso para ir ao cinema após deixar a unidade de saúde.

"Hoje é dia 12+1 de abril e acabei de saber que tem muita gente saindo do cinema chorando por assistir algumas partes da nova temporada de ‘The Chosen - Os Escolhidos’. Eu vou ter alta esta semana e o primeiro dia que puder, eu vou ao cinema assistir a série lindíssima. Acabei de ver aqui e vou assistir aos próximos capítulos esta semana, no cinema", declarou o cantor.

Na legenda, Netinho acrescentou: "Bom dia e muita saúde para todos aqueles que são bons, positivos, pessoas de bem, honestos e trabalhadores! Sigamos felizes nessa vida linda sob a permissão de Deus!". Vale lembrar que, recentemente, o artista revelou que fará um transplante de medula óssea.

"Serão seis fases [de tratamento contra o câncer] no total. No final, haverá um transplante de medula. Sem doador, um transplante de mim para mim mesmo. Vou fazer as fases todas. Tudo indo muito certo. Vamos que vamos", relatou Netinho na última sexta-feira, 11.

Qual é o diagnóstico do cantor Netinho?

Para quem não sabe, Netinho está em tratamento contra um câncer raro no sistema linfático, descoberto em março deste ano. Após o diagnóstico, o artista iniciou rapidamente as sessões de quimioterapia e não esconde o quanto está confiante em relação ao tratamento.

Desde que revelou publicamente o diagnóstico, Netinho tem compartilhado com os seguidores atualizações sobre sua luta. Recentemente, o cantor explicou que deseja desmistificar o processo contra a doença e, por isso, decidiu relatar cada passo.

Netinho ainda aconselhou as pessoas que necessitam do tratamento a não sentirem medo e manter a positividade; confira mais detalhes!

