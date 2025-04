Thiago Nigro homenageia filho de Maíra Cardi após casamento: 'Orgulho'

Marido de Maíra Cardi, Thiago Nigro se declarou ao enteado mais velho, Lucas Cardi, e celebrou o casamento do rapaz

Celebração na família de Maíra Cardi! Filho mais velho da coach, Lucas Cardi, de 24 anos, oficializou a união com a atriz e influenciadora Thuani Todeschini, de 25, na tarde do último sábado, 12, em uma cerimônia luxuosa e intimista ao ar livre.

Na manhã deste domingo, 13, Thiago Nigro, marido da famosa, usou as redes sociais para publicar uma homenagem emocionante ao enteado. O coach e empresário, responsável por ajudá-lo a se vestir para subir ao altar, compartilhou algumas fotos especiais do casamento e ressaltou o orgulho que sente do rapaz por vê-lo evoluindo.

"Há dois anos e meio, conheci um jovem em crescimento. Hoje, Lucas, vejo como você evoluiu. Do menino ao homem. Do potencial à realização. Das promessas ao ‘sim’. Sua jornada tem sido um privilégio testemunhar: Encontrou propósito no trabalho, ficou (ainda mais) bonitão, abriu o coração para o amor (e que amor, Thuani!), rendeu-se ao chamado de Cristo em nossa célula, e agora, consagrou uma aliança perante Deus", iniciou Nigro na legenda.

"Não estive lá nos primeiros capítulos da sua história, mas prometo estar presente em todos os que ainda serão escritos. Lucas & Thuani, que vocês caminhem como uma só carne sob o propósito divino. Que cada passo seja guiado pela mão que nunca falha. Que frutifiquem, multipliquem e prosperem não apenas em bens, mas em amor, sabedoria e fé", continuou ele.

"Que o respeito seja seu alicerce, a paciência sua prática diária, e o perdão seu reflexo mais natural. Que a casa que construirão juntos seja refúgio de paz e testemunho vivo da graça. Orgulho define pouco o que sinto. É privilégio fazer parte desta história. Amo vocês!", finalizou o marido de Maíra Cardi.

Confira as fotos do casamento de Lucas Cardi:

Maíra Cardi revela que não vai sustentar o filho após casamento

Recentemente, Maíra Cardi, de 41 anos, afirmou que deixará de bancar o filho, Lucas Cardi, de 24, que se casará ainda este mês com Thuani Todeschini. A empresária comentou sobre essa nova fase na vida do filho e explicou o acordo que será colocado em prática após o casamento.

Maíra também comentou que, apesar de ainda oferecer apoio financeiro a Lucas, o criou para ser independente; confira mais detalhes!

