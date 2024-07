Poliana Rocha opina sobre Leonardo exagerar na bebida: 'Muito'

Após vídeo de Leonardo saindo cambaleando da mansão de Virginia e Zé Felipe viralizar, Poliana Rocha opina sobre o marido beber

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, abriu o jogo sobre o hábito do sertanejo de beber. Após nos últimos dias viralizar o vídeo dele cambaleando ao deixar a mansão de Zé Felipe e Virginia Fonseca, a mulher do artista foi questionada sobre o assunto.

Em sua rede social, a jornalista abriu uma caixinha de perguntas para conversar com os seguidores enquanto estava fazendo o cabelo no salão de beleza e foi questionada sobre ficar brava quando Leonardo exagera no álcool. Poliana Rocha então foi sincera e falou o que pensa sobre o assunto.

"Gente, confesso que brava eu não fico, mas eu fico muito, muito, muito, preocupada com a saúde dele", esclareceu que não fica chateada com o amado, mas sim receosa com os efeitos colaterais que a bebida pode acarretar no corpo dele.

Ainda em sua rede social, Poliana Rocha respondeu uma pergunta sobre estar brigada com Hariany Almeida, namorada de seu enteado Matheus Vargas. A sogra de Virginia Fonseca então esclareceu a dúvida sobre a relação dela com a ex-BBB.

É bom lembrar que, na última semana, a esposa do cantor reuniu a família na fazenda para celebrar os 61 anos dele com vários dias repletos de banquetes especiais. O tema escolhido para o aniversário foi arraial junino e teve uma grande produção para o momento. Poliana Rocha encantou ao abrir o álbum de fotos mostrando quem marcou presença.

Poliana Rocha reage ao ver Leonardo saindo cambaleando da mansão de Virginia

A nova mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe em Goiânia ficou pronta nesta segunda-feira, 29, e o casal inaugurou o lar com um jantar para a família. Os famosos receberam Poliana Rocha e Leonardo no lar e o cantor divertiu ao sair cambaleando do local.

Acostumado a beber cerveja, o sertanejo foi gravado pela nora deixando sua casa quase caindo das escadas. Segurando o amado, Poliana Rocha o levou embora e depois reagiu ao ver um vídeo do momento viralizando na web. Veja o momento que deu o que falar aqui.