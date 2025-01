Paolla Oliveira impressiona com fotos na praia: 'Energias renovadas'

A atriz Paolla Oliveira chamou a atenção ao abrir o álbum de fotos de sua viagem com Diogo Nogueira para Foraleza, no Ceará

Paolla Oliveirachamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 2, ao abrir o álbum de fotos de sua viagem com o namorado, o cantor Diogo Nogueira.

A atriz curtiu alguns dias com o amado em Fortaleza, no Ceará, e ganhou elogios ao compartilhar no feed do Instagram algumas fotos que tirou durante um passeio na praia. Nas imagens, a famosa exibe seu corpaço ao surgir usando um biquíni fininho, além disso, Paolla também fez um passeio de buggy com Diogo.

Ao mostrar o período de lazer com o amado, a artista afirmou que está renovada para viver o ano de 2025. "Com as energias renovadas para tudo que ainda tá por vir!", escreveu ela na legenda da publicação, recebendo vários elogios. "Linda demais", disse uma seguidora. "Lindíssima, musa", afirmou outra. "A mulher tá cada dia mais linda", comentou uma fã.

Vale lembrar que Paolla Oliveira está no elenco do remake da novela 'Vale Tudo', da TV Globo. No folhetim, ela interpretará a personagem Heleninha Roitman. "Muito feliz em reviver Heleninha Roitman, uma personagem que marcou a história da TV com a brilhante e genial Renata Sorrah. Um grande desafio artístico e um convite para refletirmos sobre a vulnerabilidade de mulheres que muitas vezes enfrentam suas dores em silêncio. Animada por aqui e com a expectativa de vocês acompanharem comigo essa jornada", declarou a artista nas redes sociais.

Confira:

Paolla Oliveira se diverte ao ver comparações na web

Em suas redes sociais, Paolla Oliveira sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 37 milhões de seguidores. Recentemente, a atriz se deparou com diversas comparações a envolvendo na web.

A artista foi comparada com outras artistas, internautas e até mesmo memes. Com muito bom humor, Paolla reuniu algumas das comparações mais divertidas em sua conta no Instagram. "Agora, uma enquete: qual é a sua Paolla Oliveira favorita?", brincou ela, adicionando um emoji de riso. Veja as fotos!

