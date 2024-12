Celebrando a chegada do verão, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira transbordaram alegria ao surgir dançando um samba em casal

Neste domingo, 22, a atriz Paolla Oliveira movimentou as redes sociais ao compartilhar um novo vídeo na companhia de Diogo Nogueira. O casal aproveitou a chegada do verão para curtir um momento de samba lado a lado.

Em seu perfil oficial no Instagram, Paolla surgiu vestindo uma regata preta, calça de alfaiataria e um cinto dourado. "Começando o verão desse jeito", escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs e seguidores encheram o casal de elogios. "Não aguento com tanta beleza", disse uma internauta. "Os dois ficaram ainda mais bonitos depois que se juntaram! É o verdadeiro amor!", analisou outro. "Lindos, que sejam abençoados e transborde amor", desejou mais uma.

Doença de pele

Atriz e musa do Carnaval, Paolla Oliveira revelou em julho deste ano que possui uma doença crônica em sua pele, o melasma. Considerada comum no Brasil, a condição pode aparecer no rosto, mas também pode acometer outras regiões do corpo como os braços, pescoço e colo.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica dermatologista Luciana Maluf explica que a condição de Paolla Oliveira é benigna e pode ser amenizada. "O melasma não tem cura, porém, há tratamento. Podemos conviver com o melasma e ele estar bem claro e controlado", explica.

Na época que falou sobre a doença, a atriz reuniu algumas fotos sem maquiagem e as compartilhou em seu perfil do Instagram. Ela revelou as manchas características do diagnóstico, condição que atinge um grande número de mulheres.

Apesar de ter compartilhado a coletânea de momentos em suas redes sociais, em que acumula mais de 37 milhões de seguidores, a atriz nunca falou sobre o melasma abertamente na internet.

"O melasma é caracterizado pelo surgimento de manchas escuras na pele mais comumente na face, mas pode atingir pescoço, braços e tórax. Surge mais em mulheres, porém, atinge os homens também", afirma a especialista.

Maluf também diz que existem diversas causas para o quadro da atriz. "Ele é multifatorial com várias as causas que faz o Melasma surgir ou pioram o quadro, como por exemplo o sol, mormaço, genética, alterações hormonais (anticoncepcional, diu, etc), e até mesmo a gravidez."

