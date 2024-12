Paolla Oliveira ostenta curvas impecáveis em dia de praia com Diogo Nogueira

A atriz Paolla Oliveira chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos curtindo o dia ao lado do namorado

Paolla Oliveira agitou as redes sociais nesta segunda-feira, 30, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando toda sua beleza natural durante uma viagem com seu namorado, o cantor Diogo Nogueira. Os dois estão no Ceará, onde o cantor se apresentará no dia 31.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a atriz ostenta suas curvas impecáveis ao usar um biquíni vermelho, enquanto faz várias poses. Em um dos cliques, Paolla aparece dando um belo sorriso ao lado de Diogo. "Pausa porque o ano promete", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os internautas rasgaram elogios nos comentários. "Perfeita", disse a atriz e apresentadora Tata Werneck. "Nunca tenho palavras pra dizer o quanto essa pessoa é absurdamente linda, te amo Paolla", declarou uma fã. "Maravilhosa", falou outra. "Tu é linda demais, mulher", afirmou uma seguidora.

E entrevista ao portal Gshow, Diogo Nogueira revelou o destino do casal após o Réveillon. "Ano Novo, ela viaja comigo para o Ceará, onde faço show, e depois continuamos em Caraíva, onde também me apresento. A gente aproveita esses dias no Nordeste para estender mais uns dias de folga e aproveitar", contou.

A atriz Paolla Oliveira, de 42 anos, e o namorado, o cantor Diogo Nogueira, de 43 anos, foram vistos juntos no shopping Village Mall, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta última sexta-feira, 27. O casal foi clicado em clima de romance enquanto caminhavam de mãos dadas pelos corredores do local. Nas imagens, os artistas conversam, riem e se abraçam.

Para o passeio, Paolla escolheu uma calça pantalona de cintura alta preta e uma blusa azul de manga cumprida. De acessórios, a atriz usou uma grande bolsa e óculos escuros. Já Diogo, optou por uma calça jeans e camiseta branca. O artista adicionou uma boina com estampa xadrez para compor o look. Veja as fotos!

