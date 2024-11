Mônica Martelli esbanja beleza natural em clique na praia: 'Muito linda'

A atriz e apresentadora Mônica Martelli arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao mostrar um clique curtindo o dia na praia

Mônica Martelli chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques que tirou no Rio de Janeiro.

Além de publicar algumas fotos em que aparece usando um look todo jeans, a atriz e apresentadora mostrou que tirou um tempinho para curtir o dia em uma praia. Na imagem, Martelli esbanja beleza ao surgir com um biquíni preto, boné e óculos escuros.

"Nada não… só um pouquinho do Rio", escreveu a artista na legenda da publicação, recebendo vários elogios dos internautas. "Muito linda", disse uma seguidora. "Que linda! Total! Praia, apê, visual... Tudo", afirmou outra. "Talento e beleza", falou um fã. "Maravilhosa", comentou mais uma.

Recentemente, Mônica contou para os seguidores que passou um sufoco com a filha, Julia, de 15 anos. Através dos Stories do Instagram, ela contou que a herdeira precisou realizar um raio-x no dedo da mão após uma lesão. "A gente não sabe se quebrou, se não quebrou. Vamos fazer raio-x para ver. Estamos aqui, amor, dou notícias", disse na ocasião.

Confira:

Mônica Martelli relembra momento difícil que enfrentou na menopausa

A CARAS Brasil promoveu o especial CARAS Talk Menopausa, com participações de figuras públicas e anônimas que vivem ou não essa fase importantíssima da vida da mulher. O evento busca levar conhecimento e promover a troca de experiências sobre o tema. Mônica Martelli defende o diálogo sobre a menopausa, assunto que em pleno 2024 ainda é tratado como tabu pela sociedade.

"Que bom que a gente está aqui falando sobre menopausa, é muito importante cada vez mais a gente falar, a gente precisa de conhecimento sobre a menopausa, existe um tabu em torno da menopausa. Numa sociedade onde a mulher não está autorizada a envelhecer, a menopausa tem cheiro de velhice, então a gente não quer ouvir falar. A própria mulher tem muita dificuldade em entrar em contato com seu próprio envelhecimento", afirma. Confira o relato completo!

