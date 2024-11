Fundador da igreja Bola de Neve morre aos 52 anos após acidente fatal

Fundador da igreja Bola de Neve, o apóstolo Rina faleceu aos 52 anos de idade neste domingo, 17. Saiba o que aconteceu

Fundador da igreja Bola de Neve, Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, conhecido como apóstolo Rina, faleceu aos 52 anos de idade. A morte dele aconteceu neste domingo, 17, após ele sofrer um acidente de moto no interior de São Paulo.

O falecimento foi confirmado por um comunidade oficial compartilhado pela igreja nas redes sociais. “Com profunda dor, informamos o falecimento do apóstolo Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, fundador da igreja Bola de Neve, ocorrido neste dia 17 de novembro de 2024, em um fatídico acidente de moto no interior de São Paulo. Neste momento de grande tristeza, nos colocamos em oração por sua família, amigos e toda a igreja que foi tão abençoada por seu ministério, deixando um legado que jamais será esquecido”, informaram.

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, Rina se acidentou em um passeio de moto e sofreu múltiplas fraturas. Ele estava com os colegas do motoclubes da igreja que frequentava.

Rinaldo Pereira era formado em propaganda e marketing e era filho de evangélicos. Ele fundou a igreja Bola de Neve há vários anos e já espalhou sua crença para 34 países. A igreja ficou conhecida por ter uma prancha de surfe no púlpito.

Rina estava afastado das funções de liderança da igreja após ser acusado de violência doméstica por sua esposa, Denise Seixas. Ele negava as acusações, mas a esposa tinha uma medida protetiva contra ele.

Morte de ator da série Chapolin

O ator Arturo García Tenorio faleceu aos 70 anos de idade na Cidade do México. A morte dele foi confirmada pelo ator Jorge Ortíz de Pinedo nas redes sociais.

“Com tristeza e grande pena, comunico que o renomado ator Arturo García Tenorio acaba de falecer aos 70 anos. Meus sentimentos à sua família, companheiros e amigos. Descanse em paz", escreveu ele.

Arturo ficou conhecido por atuar em grandes clássicos mexicanos, como a série Chapolin e as novelas Carrossel, Maria Mercedes e A Madrasta. O último trabalho dele foi em 2018, quando atuou em Los Elegidos.

A causa da morte do ator não foi divulgada.