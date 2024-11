Wanessa Camargo comenta expectativa para chegada da filha de Zezé Di Camargo e Graciele

Presente no cruzeiro do pai, Zezé Di Camargo, Wanessa Camargo confessou empolgação com a chegada da filha do artista com Graciele: "Muito feliz"

Nesta segunda-feira, 18, Wanessa Camargo se apresenta no cruzeiro do pai, Zezé Di Camargo. Em entrevista à imprensa, a artista refletiu sobre o início da carreira musical e confessou sua expectativa para a chegada da irmã Clara, filha de seu pai com Graciele Lacerda, que está na reta final da gestação.

No início do bate-papo, Wanessa brincou sobre o título de nepobaby. "Sim, meu pai estourou quando eu tinha 9, 10 anos. Lembro do antes e do processo de quanto ele estourou. Quando eu comecei a carreira ele já era Zezé Di Camargo, um dos maiores nomes da música sertaneja. Eu tinha um grande professor em casa. Adiantou? Não, porque adolescente não ouve", disse ela de forma bem-humorada sobre o início da carreira na música.

Na sequência, a cantora não conteve a empolgação ao falar da gravidez de Graciele Lacerda. "Sou irmã-tia. Vai ser muito legal, óbvio que são 40 anos de diferença, quase avó (risos). Mas fico muito feliz, porque tenho dois meninos. E meus sobrinhos da minha ex-cunhada são dois meninos também. Minha irmã tem uma menina e um menino, então Clarinha veio trazer um refresco que estava [tudo] muito masculino", declarou. "Vai ser incrível porque vai ser aquela coisa de irmã mais velha também", completou Wanessa.

E não é só ela que está animada para o nascimento! A artista compartilhou que os filhos, José Marcus, de 12 anos, e João Francisco, de 10, também estão na expectativa. "Estão adorando só que confundem com tia toda hora, 'cadê minha tia, quando vai nascer?', João está achando que ele é tio, porque como ela é menorzinha ele acha que vai cuidar", contou.

Wanessa Camargo desabafa sobre problema com o sono

A cantora Wanessa Camargo surpreendeu ao gravar um vídeo de desabafo nas redes sociais no último dia 8. Ela abriu o coração ao contar sobre um problema com o sono que está enfrentando nos últimos tempos. A estrela revelou que não consegue dormir durante a noite porque acorda assustada e com a sensação de sufocamento.

A filha de Zezé Di Camargo e Zilu contou que já está em contato com médicos para investigar a causa e rezando para ficar boa logo. "Eu andei um pouco sumida das redes sociais e queria dividir com vocês. Eu sempre tive problema para dormir. Sempre fui dormir de madrugada, trabalhando de madrugada, e acostumei meu corpo a dormir errado. Eu vinha dormindo errado, principalmente neste ano, que foi muito intenso para mim, um ano de muita questão que me fortaleceu, trabalhei muito meu coração, meus sentimentos e minhas ideias”, disse ela.

E completou: "De um tempo para cá, eu tive uma questão com o sono que estava me incomodando e chegou a dar um problema que realmente prejudicou. Eu não sei ainda se é uma apneia, eu vou fazer um exame do sono. Eu vou dormir, cansada e exausta, e quando eu começo a dormir, eu levo uma espécie de susto, uma falta de ar, sensação de sufocamento. Eu começo a relaxar e meu corpo entra em sufocamento e eu acordo assustada. Começo a dormir de novo e dá de novo”. Confira o relato completo.