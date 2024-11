Jennifer Lawrence exibe barrigão de grávida durante tapete vermelho

A estrela de 'Jogos Vorazes', Jennifer Lawrence anunciou que está à espera de seu segundo filho, fruto do seu casamento com Cooke Maroney

Bebê a bordo! Na noite de domingo, 17, Jennifer Lawrence exibiu o barrigão de grávida do seu segundo filho. A atriz marcou presença no Governors Awards, uma premiação honorária do Oscar que visa premiar as pessoas que tiveram grandes feitos em sua vida cinematográfica, que aconteceu em Hollywood, nos Estados Unidos.

A artista de 34 anos apostou em um vestido longo justo marrom com drapeado, deixando sua barriguinha de grávida em evidência. Jennifer está à espera de seu segundo filho com o diretor de arte Cooke Maroney.

A assessoria da atriz confirmou a gravidez à revista "Vogue" em outubro. As especulações de que Jennifer estaria grávida surgiram na noite anterior depois da artista sair para jantar com uma t-shirt que deixou sua barriguinha à mostra. A estrela de ‘Jogos Vorazes’ já é mãe de Cy Maroney, de 2 anos e 8 meses, também fruto do relacionamento com o diretor de arte.

Foto: Getty Images

Cirurgias plásticas

Recentemente, Jennifer Lawrence deu fim aos rumores de que ela teria feito cirurgias plásticas. A atriz, apesar de não ter redes sociais, viu as especulações feitas na internet de que ela teria feito procedimentos estéticos.

A atriz vencedora do Oscar de Melhor Atriz em 2013 foi alvo de boatos em outubro deste ano, em que compareceu a um desfile de moda de uma marca de grife. Muitos notaram que o rosto da atriz estava mudado, e, logo, as teorias de cirurgia plástica começaram a circular. Muitos internautas afirmaram que ela teria feito plástica no nariz e nos olhos.

Em uma entrevista com a influenciadora Kylie Jenner para a revista americana Interview Magazine, Jennifer deu fim aos rumores. A artista negou ter feito procedimentos e revelou que sua mudança no rosto veio através da maquiagem.

“Eu também acho incrível o que a maquiagem pode fazer porque eu trabalho com o Hung [Vanngo, seu maquiador], que faz o contorno nos lábios, eu o chamo de cirurgião plástico, porque todo mundo nos últimos meses desde que eu comecei a trabalhar com ele está convencido de que eu fiz uma cirurgia no olho”, comentou ela. E a estrela ainda acrescentou: “Eu pensei: ‘Não fiz uma cirurgia no olho. Estou fazendo maquiagem’”.