Mani Rego, ex de Davi Brito, realizará procedimentos estéticos; saiba quais

A empresária e influenciadora digital Mani Rego, ex-mulher de Davi Brito, decidiu mudar o visual e vai realizar procedimentos estéticos

ManiRego, ex-mulher de Davi Brito, campeão do 'BBB 24', decidiu passar por uma transformação radical para entrar em 2025 completamente repaginada.

Segundo informações do portal Leo Dias, a influenciadora digital já escolheu a clínica e os médicos para realizar as cirurgias. O local escolhido fica em uma região nobre de Salvador, na Bahia, localizado no bairro Caminho das Árvores.

A irmã e assessora de Mani, Fabiana Rego, confirmou ao portal que ela vai fazer pela primeira uma lipoaspiração e também implantar próteses de silicone. Ela já se encontrou com os médicos que vão realizar os procedimentos para acertar os mínimos detalhes. A data das cirurgias não foi informada, mas deve ser ainda esse ano.

Defesa de Mani Rego nega rumores sobre processo

A empreendedora Mani Rego foi alvo de rumores sobre o processo que está na Justiça da Bahia para pedir o reconhecimento de união estável com o ex-namorado, o ex-BBB Davi Brito. O caso corre em segredo de justiça, mas boatos sobre o andamento do caso circularam na internet no último final de semana.

Uma reportagem do colunista Alessandra Lo Bianco e de Leo Dias informou que Mani teria sofrido uma suposta negativa da juíza que analisou o caso. Porém, a equipe jurídica dela negou a veracidade da informação. Os advogados de Mani informaram que a juíza apenas solicitou a defesa do réu para seguir com o andamento do processo.

"Em virtude das recentes publicações disseminadas pela imprensa sobre suposta “derrota de Mani em processo de união estável contra Davi” relacionado a processo que tramita no Tribunal de Justiça do Estado do Bahia, vale elucidar o seguinte: É importante informar que Mani e suas assessorias de imprensa e jurídica, não farão declaração sobre fatos e documentos constantes do referido processo, cuja tramitação é sigilosa, entretanto, a notícia veiculada é inverídica, o que impõe as explicações a seguir prestadas", diz um trecho da nota. Veja o esclarecimento na íntegra!

