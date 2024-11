Magérrima, Thais Fersoza arrasa em fotos só de maiô vermelho

Esposa do sertanejo Michel Teló, a atriz Thais Fersoza esbanja beleza e boa forma ao fazer novas fotos em dia na praia

A atriz Thais Fersoza elevou a temperatura das redes sociais ao ostentar sua beleza e boa forma. Casada com o cantor Michel Teló há 10 anos, ela aproveitou o final de semana em uma praia e caprichou nas fotos só de maiô vermelho.

A musa foi fotografada com o look de banho estiloso e deixou à mostra suas curvas impecáveis e as pernas torneadas. Na legenda do post, ela falou sobre o dia especial ao ar livre. “Como eu amo esse lugar… Voltando pra um cantinho muito especial pra nós! Deu praia no domingo de verão”, escreveu.

Enquanto isso, os fãs elogiaram a beleza dela nos comentários do post. “Sereia linda”, disse um seguidor. “Diva linda e muito elegante”, comentou outro. “Você é a deusa da beleza”, afirmou mais um.

O amor de Thais Fersoza e Michel Teló

Ainda emocionada com a renovação de votos com o cantor Michel Teló, a apresentadora Thais Fersoza usou as redes sociais nesta quinta-feira, 31, para relembrar a cerimônia especial. Em um post conjunto no Instagram, o casal compartilhou fotos da celebração, destacando os sonhos realizados e a família construída ao longo dos anos.

"Não não temos palavras pra descrever tamanha emoção e gratidão! Nem nos nossos melhores sonhos podíamos imaginar viver algo tão mágico! Exatamente 10 anos depois (casamos 14/10/2014) renovamos nossos votos da forma mais especial que poderia existir. Com nossos dois maiores sonhos realizados... nossos filhos, nossa família formada, fortalecida e abençoada por Deus!", escreveram.

Em seguida, continuaram: "Na presença dos nossos pais, irmãos, familiares e amigos muito queridos que de alguma forma fazem parte desses 12 anos que estamos juntos, com padre Aldir, nosso amigo especial, aos pés do Cristo Redentor e ao ar livre, com céu aberto".

"Momentos que vão ficar pra sempre no nosso coração e nossa memória. Daqueles que fazem a gente perder o ar só de lembrar... por aqui seguimos suspirando e revivendo cada detalhe.. Deus, obrigada por nos permitir viver momentos assim", encerraram.

