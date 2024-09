Mônica Martelli expõe exigência da filha ao celebrar seu aniversário

A atriz e apresentadora Mônica Martelli prestou uma bela homenagem para a filha, Julia, que completou 15 anos nesta segunda-feira (2)

Mônica Martelli usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial: o aniversário de sua filha, Julia. A menina, fruto de seu relacionamento com o produtor musical Jerry Marques, de quem se separou em 2012, completou 15 anos nesta segunda-feira, 2.

Para comemorar a data especial, a atriz e apresentadora compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo com vários momentos da vida da herdeira, incluindo do dia de seu nascimento, e prestou uma bela homenagem.

"Julia hoje faz 15 anos! Meu amor, vamos celebrar a sua existência. Obrigada por ter me feito mãe!!! Sinto saudades de você todos os dias, mesmo você estando ao meu lado. Você me dá força e vontade de viver! Você é uma filha amorosa, figura, inteligente, decidida e melhor parceira de vida! Agradeço nossa caminhada de mãos dadas. Minha filha linda, saúde e que você consiga viver sua vida da forma como desejar! Seja fiel a você mesma! Te amo incondicionalmente!", declarou a artista.

Martelli completou a postagem contando uma exigência de Julia. "Ps: Julia não deixou eu marcá-la e disse que não vai me repostar. Fui expulsa do paraíso de repente. Minha adolescente amada, eu sei que a caminhada para a vida adulta não é fácil. Que você encontre logo sua identidade e volte a postar a mamãe! Te amo infinito. Te amo, adolescente", finalizou.

Mônica Martelli surpreende ao compartilhar estratégia para ter mais destaque em novela

Atriz renomada e estrela de diversos sucessos do cinema brasileiro, Mônica Martelli surpreendeu ao compartilhar estratégia adotada para ganhar mais espaço na trama de sua primeira novela, Por Amor (1997), da TV Globo, quando interpretou a secretária Paula Medeiros.

"No dia que eu fui fazer Por Amor, eu cheguei a me despedir da família. Falei: 'Gente, um beijo, rolou pra mim!'. Eu passei oito meses falando a seguinte frase: 'Doutor Arnaldo, Dona Branca na linha C'", contou Mônica Martelli - citando os personagens de Carlos Eduardo Dolabella (1937-2003) e Susana Vieira - em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil.

Com o objetivo de ganhar mais destaque na trama de Manoel Carlos, a artista tentou mudar a entonação da frase, mas não obteve sucesso. E isso não fez com que ela desistisse! Disposta a aproveitar a oportunidade, ela escreveu uma carta para o autor da novela.