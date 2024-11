Thaeme agradece mensagens de carinho após revelar diagnóstico

A cantora Thaeme Mariôto revelou que está com Influenza B e fez questão de agradecer as mensagens de carinho que recebeu nas redes sociais

Em suas redes sociais, Thaeme Mariôto sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores.

Neste domingo, 17, a cantora revelou por meio de seu Instagram Stories que está com Influenza B. A artista afirmou que já está se cuidando e fez questão de agradecer pelas mensagens de carinho que recebeu.

"Oi, pessoal. Muito obrigada por tantas mensagens de carinho. Estou com Influenza B. Já estou em casa cuidando, de repouso. Vai ficar tudo bem", escreveu ela.

Os sintomas de Influenza B incluem febre, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, dor no corpo, congestão nasal, coriza e fadiga.

Perrengue

Recentemente, Thaeme Mariôto revelou que decidiu interromper sua viagem às pressas devido à aproximação do furacão Milton na Flórida, nos Estados Unidos. Em suas redes sociais, a cantora, que estava de férias com a família, explicou que alterou totalmente a rota e buscou refúgio em outro estado para escapar da tempestade.

Em seu perfil no Instagram, Thaeme, que estava visitando parques de diversão e curtindo um período de descanso com suas filhas, Ivy e Liz, e o marido, Fábio Elias, decidiu encerrar a viagem quando soube da aproximação do furacão: “A viagem não saiu muito como planejada dessa vez”, ela iniciou o relato e não escondeu a tensão para proteger a família.

“Como tinha acabado de passar o furacão Helene, jamais pensava que passaria em seguida outro, ainda mais forte! Tivemos dias muito felizes, mas a angústia chegou através daquele alarme no celular, o mesmo que vivemos dois anos atrás. Em meio ao desespero fomos para outro estado, bem longe da Flórida, por segurança”, Thaeme contou.

“Conseguimos pegar um voo para cá e estamos todos bem! Muito obrigada pela preocupação de todos! Vamos rezar para que fique tudo bem em todas as cidades por onde passar, que passe como uma chuva, sem nenhum dano! Que assim seja, em nome de Jesus!”, a cantora relembrou que passou pela mesma situação no passado.

