Mônica Martelli leva a filha ao hospital e explica o que aconteceu

A atriz Mônica Martelli precisou levar sua filha, Júlia, de 15 anos, ao hospital na noite desta quinta-feira, 12, e explicou o que aconteceu

A atriz Mônica Martelli precisou levar sua única filha, Júlia, de 15 anos, ao hospital na noite desta quinta-feira, 12. Nos stories do Instagram, a artista compartilhou que a jovem precisou realizar um raio-x no dedo da mão após uma lesão e explicou a situação aos internautas.

Ela começou falando sobre como é a experiência de ser "mãe de adolescente" e pediu para que a filha mostrasse apenas o dedo na câmera, pois Julia prefere não aparecer publicamente. "Cê vê, mãe de adolescente. Tô aqui no hospital, dez e meia da noite, para a Julia fazer raio-x no dedo. Julia, pode mostrar o dedo pelo menos?".

"A gente não sabe se quebrou, se não quebrou. Vamos fazer raio-x para ver. Estamos aqui, amor, dou notícias", encerrou. Em seguida, ela mostrou que o exame concluiu que a jovem não fraturou o dedo. "Vai ficar na tala", detalhou.

Mônica Martelli surge sozinha na festa da filha e conta proibição da herdeira

A atriz Mônica Martelli comemorou nos últimos dias o aniversário de 15 anos de sua filha Júlia. Além de ter feito uma festa intimista em casa, a escritora organizou uma reunião para a adolescente com seus amigos.

Apesar de ter marcado presença no momento, a artista contou que foi aconselhada acompanhar apenas de longe a celebração e após a festa não recebeu autorização de postar os cliques com Júlia na rede social. Por isso, Mônica Martelli apareceu sozinha com o bolo e no espaço onde foi montada a festa.

"Fim de semana foi pura celebração para os 15 anos da Julia. Coisa boa é agradecer a vida de quem a gente ama. P.S.: A Julia mesmo não aparece em nenhuma foto pois não fui autorizada. Finjam que é ela atrás do bolo", revelou a famosa sobre a postura da adolescente.